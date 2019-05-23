【你的樣子】廉價速剪實出事？台網民突破盲腸：人靚剪平頭裝都得

俗話說頭髮是人的第二生命，不少人非常在意自己的髮型，甚至花大筆錢上髮廊，不過也有人選擇省荷包到百元（約25元港幣）剪髮店。就有一名網友在PTT發文表示，路過捷運站內的百元理髮店時，不禁有點疑惑「真的有人會去那邊剪嗎？」原PO提到，捷運站內的租金應該很貴，究竟都是什麼人會去百元剪髮店？

網友認為百元剪髮便宜又快速，因此消費客群大多是荷包空空的散甲郎（即窮人家），窮人沒有奢侈的權力QQ 另外，有小孩的大人也是主要客群，10分鐘搞定頭毛，剛好卡在小孩耐心用盡的前一秒

台灣有「百元剪髮」的速剪店，本地亦有約60元結帳的實惠速剪店。圖為示意圖。（資料圖片／陳淑霞攝）

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「散甲郎」 「我這種窮人」 「只有不知人間疾苦的學生會嫌棄百元理髮」 「有小孩的大人」 「淚推 有小孩的大人」 「阿北阿公」（即阿伯阿公）

對於不在乎髮型或頭髮長很快的人來說，花100元台幣剪一次頭髮其實很實惠。圖為示意圖。（資料圖片／Twitter「sadako3d」圖片）

對於不care髮型，或是頭髮長很快常常需要修剪的人來說，百元剪髮其實非常實惠啊～

「剪短小修一下會去啊」 「我誒 旁邊後面推高而已」 「只是剪短而已，有效率又便宜」 「2周剪一次超省..同事剪一次一兩千也沒比較帥」 「快速修一下頭髮沒什麼不好 尤其剪短頭髮的 每兩個禮拜就剪一次 一直去四五百的那種是要人破產喔」

不過百元剪髮有個最大缺點是「設計師水準不固定」…常常會發生「每次講一樣的 每次出來都不一樣」的窘況= = But有網友就提到百元剪髮店「常常要排隊」、「翻桌率很高」，因此CP值其實還是頗獲大家認可的

「100元和400元（約100元港幣）的平頭差不多」 「便宜又好」 「百元剪髮不錯啊，不用預約，也不用跟設計師聊天」 「百元剪就CP值很高 尤其對不燙不染只修短的客群」 「便宜、快、技術不一定差」

無論是到高級髮廊或是百元剪髮店，消費者無非就是希望有一個滿意的髮型，但網友也點出key point「人帥剪三分頭（平頭）就夠了」！如果有張金城武的臉，根本不介意百元剪髮闖完關出來是什麼樣，就算乞丐也能被封為犀利哥～

有網民提出「人帥剪三分頭就夠了」，指他如果長相有如金城武般英俊，那便不用擔心「百元剪髮」出來的效果是好是壞。圖為金城武示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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