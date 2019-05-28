【P牌注意】駕駛初哥私家車掛自家製P牌　跟足尺寸畫都可能犯規

新手上路，本港法例規定駕駛初哥在考牌後一年內，需在車輛前後展示「P」字牌，因而被俗稱「P牌仔」。近日有網民發現一輛私家車後窗玻璃，竟貼着一張「自家製P牌」，雖然令人感覺粗製濫造，但P字亦相當清晰，引起網民熱議。有人曲線稱「畫埋車牌同行車證嘛！」另有網民笑指「20蚊買個P牌都慳」，但最令大家議論紛紛的則是畫出來的P牌是否真的可用。

有網民發現一輛私家車後窗玻璃，竟貼着一張「自家製P牌」。（fb「馬路的事討論區」）

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有網民今日（28日）在facebook群組「馬路的事討論區」上載照片，顯示一架私家車車尾玻璃擺放着一張自製白底紅字的「P牌」，他笑言「車主……都幾好畫功」。

帖文瞬間成為網上熱議話題，有網民稱「20蚊都冇就唔好學人揸車」，亦有人笑指「節檢係好事，車牌可以畫佢都畫埋」，另有網民猜想是別具意義，「人哋個仔畫畫送畀個爸爸又要同你解釋嗎？」，又或者車主早已「甩P」多時，「純粹貪得意掛個手畫P啫」，不過大家都質疑這個出寨P牌是否合法使用。

P字的長闊高都有嚴格規定。（運輸署網頁圖片）

根據《道路交通﹝駕駛執照﹞規例》﹝第374B章附屬法例﹞第12K(1)條及附表 13，暫准駕駛執照持有人須在車輛的前後方展示以反光物料製造的「P」字牌，字牌尺寸為150毫米乘150毫米，P字的長闊高都有特別規定。如果暫准駕駛執照持有人在12個月期間違反規例，一經定罪，暫准駕駛期將延長6個月。