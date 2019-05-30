網傳美國T-Mobile遇劫　華為手機原封不動　原是假新聞惡搞Huawei

華為手機捲入中美貿易戰風波，Google曾表示會停止與華為的業務往來，使華為現有手機將不能更新系統，新手機亦未能使用Google服務，引起部分人士拋售華為手機。近日網上流傳新聞，指美國一間電訊公司分店遇劫，全舖除了華為之外的手機都被搶劫一空。新聞很快就引來大批網民恥笑，稱華為手機「賊也不偷」，不過發布該段新聞的網站其實是一個專門「創作」新聞的搞笑諷刺網站，所以上述消息其實是假新聞。

網上流傳華為手機「賊也不偷」的報道，但其實是假新聞。（網站「8Satire」截圖）

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流傳的假新聞提到，一間位於佛羅里達州的美國電訊商分店T-Mobile被兩名賊人行劫，將店內的手機都搶走，只剩下華為手機未成其囊中物。店舖估計，被搶走的電話總值約3萬美金（約23.5萬港元），而安然無恙的華為手機就總值約1500美金（約1.2萬港元）。

報道更提到曾經訪問店舖經理，他表示一度以為賊人會將所有手機都搶走，「他們看起來很進取，但似乎對華為手機沒有興趣」，「還好我們說不上被劫走所有東西」。最後，報道就指警方正在調查案件，會將賊人盡快緝拿歸案。

↓↓↓ 港台兩地皆有網民信以為真，恥笑華為手機： ↓↓↓

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中國通訊設備商華為屢遭美國打壓 。（視覺中國）

從報道上載的圖片可見，在店舖內的手機展示櫃上，只有數個展示座仍然有手機，但就未能清楚看到手機牌子。另外一張圖片雖然可以見到有多部完好的手機，但同樣未能清楚辨識其手機牌子，而且只拍到櫃的一角，難以證明曾有劫案發生。

其實上載新聞的網站「8satire」在網頁底部的聲明就已經提到，網站專門發布諷刺或搞笑新聞，所有內容除了被歸納到「認真」類別之內，都是虛構的新聞，不應被當真。而「華為手機賊也不偷」的新聞，就被歸納到「新聞」類別，故並沒有事實根據。