導致一段關係破裂，除第三者的出現外，爛溝通都是元兇之一。有台灣女生日前在討論區分享感情話題，稱跟交往兩年多的男友常因溝通問題吵架，兩個人對感情力不從心。為挽救戀情，女生約見輔導員聊天，在近日諮詢過程中，對方的「神回覆」突然讓她瞬間開竅，「像媽祖顯靈一般，幫我解決了困擾已久的問題」，遂和大眾分享。帖文上載數天已有近2萬個讚好，勾起一眾網民共鳴，有人指輔導員所言句句夭心夭肺，因這正是感情中最難學習的部分。

兩人溝通出現問題，很可能是感情破裂的重要元素。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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正在澳洲定居的台灣女生日前在Dcard討論區發文，指跟男友K一起兩年多，但最近半年因溝通問題常常吵架，兩個人都對感情力不從心，本來希望一起做伴侶諮商，但K覺得感情「合則來，不合則去」，沒有必要為了維持一段感情，刻意去找別人幫忙解決問題，她唯有自己一個人去輔導。

該名女生每星期都約見輔導員聊天，一聊就聊了兩個多月，但日前一次見面中，輔導員的幾句話卻忽然解決了困擾已久的問題。

↓↓↓ 按圖看輔導員的精警回覆 ↓↓↓

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女生在帖文末段指，諮詢過程中她一直哭，但後來突然豁然開朗，覺得終於可以對感情沒有所求，「才發現試着接受事實，也是很有趣的事，感情變得像是一個已經設計好的遊戲，妳不能改變原始設定，但可以試着用不同的方式闖關」。她又甜蜜起來，「突然發現其實K很可愛，而且在我身邊，他也真的受了不少委屈，但以前我從來沒看到」。