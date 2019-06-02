老公瞞同事扮未婚　攤牌後即調動資產助抽居屋　港妻爆粗大罵報復

有女網民早前於討論區分享，大呻結婚4年半以來，老公堅持等抽居屋分開住，更意外發現原來對方一直於同事面前隱暪已婚，慨嘆陪對方抗癌多年也未能修成正果，感到心淡有離婚打算。樓主昨晚再發文表示與老公攤牌，對方稱即使她於工作地點現身亦不會承認其妻子身分，並發現老公即時將資產調予家人，以便離婚後繼續抽居屋，令她一怒之下爆粗大罵「報復」，並決意離開活得更好。

人妻發文指與隱婚老公攤牌後，一怒之下爆粗大罵對方「報復」，並決意離開活得更好。（示意圖/資料圖片）

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該名人妻早前於討論區「親子王國」發帖，稱與丈夫是姊弟戀，她比丈夫年長8年沒子女，結婚4年半但一直分開住，因丈夫曾患癌，想留資金作後備，堅持要抽居屋故她只好配合。不過早前她有事致電丈夫任職社工的老人中心，留訊息時自稱太太，不料被對方以粗口大罵：「無人知我結咗婚！你留姓咩就得！」甚至直斥樓主失禮他。

人妻感到心淡，透露有意離婚，獲一眾網民送上祝福及支持。至昨晚她再發文更新，稱與丈夫攤牌，直接問對方如果她出現在其任職的中心，「你會認我嗎？」，但丈夫竟無情地指：「會當你普通人，然後帶你入房傾，因為中心太多壞人，要保護自己。」

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人妻更指，發現丈夫近日已將資產調動到媽媽的戶口，以便日後申請居屋，種種事情都令她心碎，於是她一怒之下「用當天他用的粗口whatsapp鬧回他，以其人之道還治其人之身」，她直斥丈夫才是失禮的人，丈夫亦無反駁。

早前揭發老公隱婚的人妻發文分享與對方攤牌的決定。（親子王國討論區截圖）

她又憶述陪伴丈夫抗癌時，對方一句想食生果，自己便不理會輻射，「馬上坐的士去醫院畀水果他吃，我都無想清楚自己安危」，慨嘆兩人相識十年走進婚姻，最終卻要分開，自己本帶着永遠支持和愛另一半的態度，「卻被糟蹋了，糟蹋了萬遍」。不過她對自己的付出問心無愧，又稱會積極面對將來的生活，「唯有自己對自己好些，活得開心一點」。

人妻決意離開活得更好，又稱對自己的付出問心無愧。（示意圖，資料圖片）

網民看過帖文後，都支持人妻的決定，認同「無謂在佢身上浪費時間和心機」，寧願好好愛自己，或許將來會遇上對的人。亦有網民認為人妻僅僅爆粗怒罵對方效用不大，建議她直接到丈夫任職的地方於其同事面對宣布離婚，「整臭佢個朵都好」，並要「及早搞手續唔好益佢抽居屋」。