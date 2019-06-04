愛女上顎驚現黑色大斑點　求醫後結果令媽媽臉紅了！

美國女子德普塔（Darian Depreta）近日與女兒貝拉（Bella）玩耍時，突發現愛女的口腔上顎出現黑色「大斑點」，於是立即帶她去看醫生；起初醫生都搞不清楚「斑點」到底是甚麼，直到安排兩位專科醫生為貝拉檢查後，才知只是一場誤會，但就令德普塔甚為尷尬。

德普塔在Facebook上分享這烏龍事的來龍去脈，當她發現貝拉的上顎的一大片「黑斑」，曾多次嘗試將之抹走卻不成功，她亦變得越來越驚慌，不斷打電話求救，「發現斑點30分鐘後，我就預約了一位醫生替貝拉檢查」。

貝拉上顎突然出現黑色大斑點，令德普塔非常緊張。（Facebook@Darian Depreta圖片）

母女二人抵達診所後，護士也無法將斑點抹走，並坦言未曾見過這情況；醫生接手診斷，起初認為是胎記，但德普塔堅稱有定時檢查女兒口腔，強調她那位置沒有胎記。

後來貝拉獲安排見兩名專科醫生，德普塔說：「醫生決定再看一次這個醫學之謎，我指出『斑點』邊緣有些白色，於是她（醫生）就從那裏開始落手，一刮之下始發現原來那只是一張來自紙盒的紙皮，該是在貝拉咬完後就黏在上顎。」

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「整整5分鐘我都在又喊又笑」

謎底解開之後，德普塔非常尷尬，「我以後都不可以再出現在這間診所了，整整5分鐘我都在又喊又笑」。德普塔表示，貝拉正在出牙，因此看到甚麼都會拿來咬，相信愛女當日是在她忙着洗碗時，碰巧找到一個紙盒，雖然她立即拿走紙盒，但不知道其中一片紙皮已黏在女兒口內。

網民大多都對德普塔的遭遇表示體諒，「我的天！我想我都會和你一樣又喊又笑」、「不要覺得難過，有次我發現兒子的臼齒上出現一個大黑點，一樣無法刮掉，於是馬上趕去醫院，結果才知道那原來是士多啤梨的種子」。