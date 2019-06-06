雲南銀行女副行長落馬被通報　紀委鬧霸道橫蠻：逼出軌老公斬手指

雲南富滇銀行原黨委委員、副行長孔彩梅，涉嚴重違紀違法被雲南省紀委監委通報，指她「白天當銀行行長，晚上當錢莊莊主」，價值觀嚴重扭曲，又狠批她為人霸道橫蠻，搞「一言堂」當下屬為奴役，更在發現丈夫出軌後，逼對方斬手指發誓，更找人傷害小三洩憤。

女副行長涉用職權謀私利，被紀委通報。（資料圖片：路透社）

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據紀委通報，孔彩梅嚴重違反政治紀律謀私利，包括利用職權違規干預銀行員工招錄、違規經商辦企業及持有非上市公司股份、收受他人紅包禮金，又安排下屬虛列開支套錢及截留員工工資形成私有「小金庫」，更利用職權便利收賄助人貸款等等，情節嚴重。

通報指孔彩梅案件反映其價值觀嚴重扭曲，諷刺她白天是銀行行長，晚上是地下錢莊莊主，是披着銀行家外衣的「套路貸」莊家。

公事以外其私事並被通報狠批，大爆她多次參與迷信活動，甚至帶風水先生看辦公室風水、拜某藏傳佛教活佛為師並持有皈依證，又指當她發現丈夫楊崇華出軌，即逼迫丈夫砍手指發誓及寫保證明志，對小三她亦沒有放過，指使他人向其作出人身傷害以洩憤，得逞後還向下屬狂言稱與她作對的人沒有好下場。

通報又指一向霸道橫蠻的孔彩梅，把下屬當成奴役，動輒破口大罵及剋扣薪津，更要求下屬向為其做法事的人士跪拜，造成身心傷害。

她其後在當地受訪懺悔：「總想着能撈一點就再撈一點，如果我不貪心貪婪貪財就不會走到今天。和你們比，你們講奉獻，工作很辛苦，收入卻不高，我講吃講穿講名牌，滿身的錢臭味，從來沒有自己買過手機……」

至於霸道的作風，她指「我寧願讓別人嫉妒我，也不願別人說我不行」，故刻意壓榨不能反抗的員工，惟其強勢亦令她與丈夫多年來一直貌合神離。訪問的末段她指「如果時間能夠倒回的話，我一定做一個遵紀守法的公民，一定做一個好女兒，一定做一個好母親。」

（綜合）