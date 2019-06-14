外國朋友好奇「便條」有香味及符號　台男一睇即笑：應告訴他嗎？

不同國家都有各自獨有的文化，部分差異更會引起笑話。有台灣網民早前於facebook發文，稱一名外國朋友問他為什麼當地的便條紙會以橡筋固定及有香味，台男起初不明所以，直至看到朋友傳來的「便條紙」相片才知道對方擺烏龍，邊笑邊問網民：「我該告訴他什麼嗎？」

有台灣網民收到外國朋友以衣紙當作便條紙的相片，發文問網民：「我該告訴他什麼嗎？」（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台男日前於fb群組「爆廢公社」發文，稱一名多次到台灣的外國朋友詢問他有關台灣傳統文化的問題。友人稱有天逛街時在貨架上看到一疊設計特別的便條紙，買回家後使用時發現便條紙設計跟一般的有所不用，不但只以橡筋固定和印有如傳統符號的圖案，更充滿獨得的香味，寫了幾張筆記後便傳相片予樓主詢問。

台男未有即時向友人解釋「真相」，笑言要捉弄一下對方。（資料圖片）

樓主一看到相片即時爆笑，但他未有即時向對方解釋，該特別的便條紙其實是用作祭祀的金銀衣紙。他說友人雖然對「便條紙」的紙質有所懷疑，但只認為是帶有香味的傳統設計便條，故決定捉弄對方一下，「等他被笑再告訴他，不然不好玩！」。

寫滿英文筆記的衣紙便條吸引網民紛紛留言，有人笑言樓主可向友人解釋指「便條紙還有許願功能喔，使用完畢記得燒毀」，「寫完點火化掉，再加清水服用，筆記就全都記住了」，「這個便條紙有跨界傳送的功能，是另一空間的信紙」。亦有網民「錯重點」，笑問「他會不會覺得台灣很有錢？便條紙還有金箔！」，又認為衣紙「寫上英文突然質感提升」。

（fb群組「爆廢公社」）