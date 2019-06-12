台主持阿翔激吻謝忻斷正　稱失分寸只是鼓勵　網民：衰過許志安

向來以愛妻形象示人的台灣綜藝主持人、「浩角翔起」的阿翔，被揭與老婆好閨密謝忻當街激吻，兩人去年被拍到車內密會48小時後傳出婚外情，但他們以「好兄弟」、「我們沒可能」解畫，並獲老婆力撐，沒料事隔半年即斷正。男方今向妻兒認錯，稱是「友誼沒拿捏好分寸」，又指親吻是心情低落的鼓勵；網民心痛其妻，又狠批他沒擔當，不敢認自己做的事，批「仲衰過許志安」。

他們台上是好拍檔，聲稱是好兄弟，惟台下卻有婚外情。(視覺中國)

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台灣不少旅遊節目在港播出，市民或對曾主持《食尚玩家》的「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）有所認識，他2011年結婚，與妻子Grace育有3名子女，對外以顧家、好老公形象示人。

惟他卻與身為其妻好友的女星謝忻傳出有不恰當關係，去年兩人被拍到車中密會48分鐘，事後他聲稱謝忻與他是「好兄弟」，戲指被人認定與女方傳出有婚外情是恥辱，兩人更揚言與對方不可能，當時獲身邊朋友力撐，就連Grace也投信任票，形容與謝忻「We are family」。

阿翔愛家好男人形象破產，與老婆婚姻關係未知會否受影響。（Grace fb）

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惟事實再一次引證「防火防盜防閨密」的真理，被Grace視為好閨密的謝忻，卻被拍到日前與好友丈夫當街激吻，台媒報道當時男方駕車駛至花店外，女方走近車窗位置，男方即伸手緊擁女方拉近自己再甜蜜親嘴，女方陶醉得閉上眼睛，其後男方離開，全程不到1分鐘。

阿翔現身回應事件，卸膊回應被網民狂轟無擔當。

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事件引起台灣網民震怒，鬧爆兩人偷食，諷刺謝忻成功演繹閨密變成「歸me」。兩人今日原應現身錄影，最終女方請假僅男方現身，他稱「首先一定要先跟身邊最愛的老婆還有小朋友、家人說聲不好意思、對不起、道歉。」然後又為事業補鑊，指「請大家再給阿翔一次機會。」

去年被質疑丈夫與閏密出軌，Grace還是無限信任，更稱與小三是家人，現在看來很諷刺。（fb截圖）

被問到與女方激吻一事，他指妻子獲知事件後相當震驚，至於謝忻他則指「大家都很有情感，沒有拿捏好朋友的分寸」，稱會自我檢討及修正錯誤，又指當時是彼此心情不好時的互相鼓勵。謝忻則透過經理人致歉：「讓友情變了調，也讓亦師亦友的情感越了不可跨越的那條線。」

謝忻多年來以「兄弟」解釋與阿翔的好感情，現在卻成為介入對方家庭的小三。（fb截圖）

網民鬧爆搶好友的閨密，都把別人老公「歸ME」！

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兩人的說法再次引起網民鬧爆，對同時被丈夫及閨密背叛的Grace大感心痛，狠批偷食男敢做不敢認，「就承認自己外遇，做錯就好了嘛，講那麼多廢話！」、「男女都一樣噁心」、「所以就是有超越友誼的情感!為什麼敢做不敢當！」更有人把兩人的事，與早前發生的許志安偷食黃心穎事件相提並論，直指男方的卸膊表現，「仲衰過許志安」。