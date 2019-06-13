Nike倫敦店推加大碼女裝模特兒公仔　網民：不同體型的人都被尊重

不少女生以減肥為目標，但「瘦才是美」一定正確嗎？Nike近日在倫敦旗艦店中擺放一個加大碼女性模特兒公仔，不少網民讚好，指不同身型及尺碼的人都在店內，令不同體型的人都被尊重，不過有《電訊報》（The Telegraph）記者撰文批評Nike的營銷手法十分危險，變相鼓勵大眾接受肥胖，忽略肥胖風險，引起網民熱議。

Nike倫敦旗艦店最近設置加大碼女裝模特兒公仔，不少女生紛紛到門市拍照支持。（Nike網站圖片）

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英國Nike在倫敦牛津街的旗艦店最近設置加大碼女裝模特兒公仔，相中可見模特兒公仔穿起貼身運動服，做出拉筋動作。不少人特地前往門市與這個加大碼模特兒公仔合照，並發布至社交網絡，稱讚Nike此舉鼓勵大碼女生做運動。

然而英國《電訊報》記者高德（Tanya Gold）卻不認同Nike今次的營銷手法，以「癡肥模特兒公仔是一個向女性推銷的危險謊言」（Obese Mannequins Are Selling Women A Dangerous Lie）為題撰文，指其營銷手法非常危險，讓大眾忽略肥胖的風險，她認為癡肥人士不會穿起亮麗的Nike運動服跑步，「他們要不是屬於潛伏性糖尿病，便是等待接受髖關節置換術」。

高德的言論引起網民爭議，不少人更貼出自己努力運動減肥後的前後對比照，他們指為肥胖人士提供合適的運動服沒什麼不妥，有作家更貼出自己與模特兒公仔的合照，寫道：「有些人比模特兒公仔更健碩，有些則更瘦小，每個人都值得被代表和關顧。」

（綜合）