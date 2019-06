「So sad」譯「很高興」？　網民揭Google Translate又出錯

翻譯最講求準確,繼永恆經典的「Emily」被錯誤翻譯成「劉慧卿」後,網民發現Google Translate又出錯,打入「so sad to see Hong Kong become China」,會譯成「很高興看到香港成為中國」,「so sad」(很難過)竟成了「很高興」,意思完全相反,讓網民大感驚訝。

不少網民發現Google Translate又出錯,錯誤把「so sad to see Hong Kong become China」翻譯成「很高興看到成為中國」。(網上圖片)

不少網民昨日(13日)發現,若然在Google Translate輸入「so sad to see Hong Kong become China」,譯成中文繁體及中文簡體版時,會出現「很高興看到香港成為中國」的答案。

記者今早透過Google Translate的桌面版及手機程式版實測,發現桌面版會把「so sad」翻譯成「很高興」,如果把句子改用「so unhappy」、「so crazy」及「so angry」,Google Translate同樣把句子翻譯成「很高興看到香港成為中國」。

這樣的相反翻譯也時準時唔準,記者嘗試打入意思類近的形容詞,如「so sorrowful to see Hong Kong become China」,Google今次無出事,識譯作「看到香港成為中國是如此悲傷」;改為輸入「so sorry」,也成功譯成「很抱歉看到香港成為中國」。

Google Translate亦錯誤翻譯其他形容詞

Google Translate正確翻譯的形容詞

有連登討論區網民發現一條YouTube短片中,有洋漢於手臂紋上「劉慧卿」。 (YouTube影片截圖)

早前Google Translate繙譯出錯,把Emily翻譯成劉慧卿。(資料圖片)

至中午記者再次測試Google Translate網頁版,發現「so sad」已改返啱,當輸入「so sad to see Hong Kong become China」,Google或不懂「so sad」這港式潮語,只譯成「所以遺憾地看到香港成為中國」。

惟「so unhappy」仍「壞咗」,照樣被翻譯成「很高興」,如試在Google Translate輸入「so unhappy to see UK become US」時,會出現「很高興看到英國成為美國」;換成韓國朝鮮卻沒事,「so unhappy to see North Korea become South Korea」譯成「如此不高興看到朝鮮成為韓國」。

錯起來連媽媽都會變爸爸,輸入「so unhappy to see mom become dad」,會翻譯成「很高興看到媽媽變成媽媽」;「so happy to see deer become horse」則譯為「很高興鹿變成了馬」。

用Google Translate測試翻譯「So unhappy」的結果

其實Google翻譯不時被揭出錯,最經典是輸入「Emily」,竟會被錯誤翻譯成「劉慧卿」,Google亦一直開放予公眾修改,用戶若不認同翻譯結果,可在翻譯框格下方點選「提出修改建議」,Google指「系統會使用你提供的翻譯內容來改善譯文品質,而且可能會以匿名方式將你的譯文提供給其他使用者參考」。