唔想阿囡穿超短褲唔一定要鬧嘅　美國爸超幽默方法話佢知點解唔好

社會風氣漸趨開放，但見到子女衣着暴露父母總不高興。美國有爸爸為說服女兒不再穿超短褲，竟然想到一個超絕奇招，他先將一條牛仔褲剪到比「孖煙通」更短，再穿起走到女兒房，聲言會這樣穿到學校接她放學。如此打扮女兒嚇一嚇，最終也明白到爸爸的苦心，阿女最終妥協改穿較長的運動褲，亦願與爸媽一同逛街，去買爸媽能接受的牛仔短褲。

賈臣與兒子獲加想到妙計，將一條牛仔褲改到超短，以勸服女兒肯多不再穿超短褲。（fb「Jason Hilley」短片截圖）

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39歲的賈臣（Jason Hilley）來自美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando），他與妻子亞歷臣（Alison Hilley）育有一子一女，14歲大女肯多（Kendall）成績很好，令身為爸爸的他甚為自豪。不過阿女正值青春期，衣着品味與父母當然有點不同，她特別喜歡穿超短褲，即使爸爸強烈反對亦都堅持。

賈臣一家的住所兩年多前曾發生火災，現時已完成重建並搬入新屋，但很多日常需要的東西仍未補回，當中包括父母心中適合阿女的短褲。賈臣曾叫女兒上網買較長的新短褲，惟女兒未有理會，賈臣仍見到女兒照樣穿上超短褲出街，他再次提醒女兒不應這樣穿促「回去換上較長的短褲」，惟阿女反駁「這已經是新買的」。

賈臣最後成功令女兒妥協，暫時穿上較長的運動褲，之後再買較長的短褲。（fb「Jason Hilley」圖片）

為令女兒不再穿超短褲上街，賈臣與8歲的兒子獲加（Walker）想到了一個妙計。賈臣先將一條普通牛仔褲剪短，然後再捲起，穿上後的長度短過「孖煙通」，幾乎連敏感部位都不到，更露出一大節毛茸茸的大腿。

爸爸以這個異常穿着走入女兒的房間，即時嚇她一跳，他更叫女兒將超短褲穿上，「看我們進穿得更加好？你的短褲呢？那些短到只到屁股的褲呢？」在一片歡笑聲中，女兒既不情願又尷尷尬尬地穿上褲子，賈臣再說「我們要看看誰的褲最短，快穿上你那些新褲，不然我就穿這條褲到學校接你放學」。

女兒笑着反駁自己的短褲根本沒有爸爸的那麼短，惟爸爸懶認真堅持：「不！那我的也不算短！」

這則爆笑短片至今有逾5100萬次瀏覽、90萬次分享，十分之受歡迎。爆紅的賈臣其後受訪，指整件事實在太瘋狂了，惟他看到的大部分的留言都很正面，認為可說是有趣的學習過程，亦示範了一種不需要呼喝的育兒方式，「如果你幽默地做一件事，即使十分認真，年青人會比較開放及願意去與父母溝通」。

（USA Today）