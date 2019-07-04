誤會貪玩曲架是獵食者　天鵝護幼兒振翅擊斃　狗主嚇呆手機跌落水

愛爾蘭都柏林一隻雌性曲架犬（Cocker Spaniel）上周六（29日）到特雷納區（Terenure）的布希公園（Bushy Park）玩耍，豈料竟被一隻天鵝襲擊致死，當時不少人目睹慘劇，有人坦言感到極度不安。

當日曲架犬跳入池塘中游泳，池中還有一群天鵝和牠們的幼兒，突然其中一隻天鵝離群游向狗狗，主人隨即大聲呼喚愛犬回岸；正在附近餵鴨的男子稱：「其時不少人都對着天鵝大叫，嘗試引開牠的注意力，但那隻可憐的狗狗卻不知道發生甚麼事，還逕自向天鵝游過去。」

目擊者說，天鵝張開翅膀展開攻擊，「牠用強壯的翅膀一下接一下地重重打在狗狗身上，可以看得出牠完全被嚇呆，打了三至四下，狗狗便死去，整個過程令人極度不安，前後僅幾秒鐘，狗主非常傷心，嚇到手機都掉進池裏，但天鵝只是在保護牠的後代。」

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施襲天鵝被當地人稱「科夫先生」

公園護林員杜伊格南（Peter Duignan）與同事坐小艇用網撈起狗屍，「我們從來沒遇過這種狀況，狗主一定非常悲傷」。有當地人透露，施襲的天鵝被稱作「科夫先生」（Mr Cob），事後已被安樂死。

都柏林市議會發言人表示，天鵝是野生鳥類，為了保護幼崽而導致不幸的結果，當局將設立臨時警告牌，提醒其他人狗狗進入池塘的危險。

愛爾蘭觀鳥會（Birdwatch Ireland）負責人哈奇（Niall Hatch）稱：「天鵝是保護意識很強的動物，牠們大概把狗狗視為獵食者。當天鵝處於繁殖季節，通常是夏季的時候，是特別需要安寧和平靜的空間。」