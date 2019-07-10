【郵輪意外】外公抱孫出窗疑跣手　歲半女11層甲板直墮地死亡

美國一名男子於周日（7日）搭郵輪度假期間，在11層甲板的餐廳內，將歲半的孫女抱出窗，突然不慎脫手讓她直墮水泥地，送院後證實死亡。有乘客指，當時聽到女童母親的尖叫哭喊，令人感到非常痛苦。隨後郵輪需要延遲離開協助調查，警方正從謀殺方向進行調查，現時仍未能向其家人問話，「因為他們還處於驚嚇之中」。

皇家加勒比國際郵輪「海洋自由號」（Freedom of the Seas）。（網上圖片）

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據外媒報道，來自美國印第安那州（Indiana）的歲半女童克洛伊．韋根（Chloe Wiegand），與家人一同乘坐皇家加勒比國際郵輪「海洋自由號」（Freedom of the Seas）前往加勒比海度假。

事發當日（7日）郵輪正停泊在波多黎各首都聖胡安（San Juan）碼頭，克洛伊正與家人在11層甲板的餐廳內。約下午4時半左右，克洛伊的外公塞爾瓦托（Salvatore Anello）邊與她玩邊抱出窗外，沒料到一個手滑令她從約45米高直墮水泥地面，送院後證實死亡。

女童疑似由這個窗口掉下。（網上圖片）

悲劇發生後，有乘客表示，雖然未目睹事發經過，惟聽到家人的尖叫聲和克洛伊母親（Kimberly Schultz Wiegand）的淒厲的哭喊聲，感到非常難過。而船長亦進行廣播，向家人致哀，同時宣布郵輪將延遲離開聖胡安。

左圖為外公Salvatore Anello，右圖為女童與其母親。（網上圖片）

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塞爾瓦托則向波多黎各警方稱，因突然失平衡才會失手，導致慘劇。當局正從謀殺方向調查死亡事件，同時翻查郵輪公司的閉路電視片段，並向目擊事發過程的乘客進行問話。

克洛伊的父親威甘德（Alan Wiegand）隸屬的南本德（South Bend）警局發表聲明，向他及其家人致最真摯的哀悼。惟南本德警長鲁兹科斯基（Scott Ruszkowski）懷疑波多黎各警方說法，認為事件有可疑。

（每日郵報）