傳娶宣萱古天樂急否認　網民亂點鴛鴦講到似層層　最離譜一對係…

網上近日突然傳出古天樂和宣萱今年底將結婚，消息太突然兼震撼嚇死網民，不少人自行翻出兩人合作及互動，聲稱他們早已暗中放閃，消息瘋傳下，更一度登上微博熱搜榜，古天樂經理人亦急急出面澄清非事實。其實網民經常亂點鴛鴦，近年最離譜的誤傳一對，為余文樂與DJ小儀的長短腳之戀，狂收祝福令兩人O嘴，最終要出面澄清。

不少網民認定古天樂宣萱好登對，希望兩人成為真情侶。（古天樂IG）

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古天樂與宣萱的喜訊早於5月蘊釀，早前宣萱在IG上載一張濾鏡自拍照片，相中化身女童的她眼大大非常可愛，她在帖文稱：「這是烏廷芳同項少龍的女兒嗎？」，即電影中她與古天樂兩人的角色名字，翌日古天樂緊隨其後，發出同款自拍，並指「這是真正的古仔。」

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不少網民因而起哄，認為兩人非常登對，又自行尋找兩人多年來合作或互動的「蛛絲馬跡」，聲稱兩人或早已生情，其後網上又有爆料指古天樂購買了豪華遊艇以作結婚之用，不少人即時鎖定是宣萱，又指早前女方有演出男方也有送花籃，而男方投資的電影也找來女方做女主角，更大讚古天樂如「霸道總裁」一般。

兩人自《尋秦記》合作後，不少電視迷均稱是二人CP粉絲，並指他們在《寵物情緣》和《刑事偵緝檔案4》中也飾演情侶，期望兩人在一起已18年，對於兩人傳出「喜訊」極為興奮。

傳出與小儀拍拖緋聞後，余文樂在IG否認事件，以一張震驚表情示人。（余文樂IG）

兩人「婚事」愈傳愈盛，不少人看到他們沒有對外否認，更認定真有其事，其後有關消息更登上微博熱搜，群情洶湧下古天樂經理人也不得不對外否認，對結婚之說回應指「當然不是」，稱網上什麼都可以傳，但這次消息不是事實，令不少網民大感失望。

事實上網民經常亂爆烏龍情侶，透過幻想虛構出不少古怪緋聞，其中最經典的可說是2016年網上突然傳出余文樂與DJ小儀的戀情，兩人早年的互抱合照更被當成證據廣傳，更被假扮男方口吻寫道：「大家都認識咗好多年，常常都見面，都很了解對方，當初都沒想過會這樣，不過可能真的見得太多，覺得對方越來越好，所以就一齊了」。

精明網民即時看出只是笑料一則，惟不少人卻半信半疑，余文樂指就連其媽媽也特意打給他了解一下，最終兩人都急急否認，余指「大家真的很擔心我感情沒有着落」，還搞笑承諾如數年後與小儀也找不到另一半就娶對方，惟其實他翌年就與台灣女友王棠云結婚，長短腳之戀未能成事。