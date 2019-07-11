天生殘障遭拋棄　「無肢女」縫紉煮食自己來　「每個人都有使命」

美國賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）37歲女子布魯克斯（Amy Brooks）患有先天性四肢切斷綜合症（Congenital Tetraphocomelia），導致天生無手無腳，更慘遭親生父母拋棄，幸好後來被人收養。在家人的支持和鼓勵之下，布魯克斯不但可以獨立生活，還希望透過寫作和演講來鼓勵其他人。

布魯克斯剛出生不久，親生父母就決定拋棄她，甚至向護理人員稱可以將她放在一個小房間裏自生自滅，不要餵她吃東西。幸運的是，布魯克斯後來被另一家人所收養，並在這個充滿愛的家庭中成長，學習獨立生活。

一般人能輕鬆做到的事，對布魯克斯而言都是個挑戰，但她沒有放棄，反而自創方法完成，例如她會用頭和肩膀夾住筆來寫字，或者用嘴唇在手機上打字。現在她除了可以自己煮飯、摺衣服和化妝等，甚至還在學習駕駛。她說，全靠一直支持她的家人，她才有今日的成就。

布魯克斯說，全靠一直支持她的家人，她才有今日的成就。（Facebook@Amy Brooks圖片）

布魯克斯開設了一個YouTube頻道，向網友呈現她是如何應付日常生活中的挑戰，她說：「其實開YouTube頻道並不是我當時想做的事，因為要身處在鏡頭前令我很卻步，但我認為這對其他人來說是另一種鼓勵。」

所有影片都由布魯克斯親自製作，亦不需要別人幫忙準備攝影器材。她說：「我不知道我會否稱自己是一名攝影師，但我的確喜歡拍照，我會用嘴巴、下巴與肩膀來做任何事。」

布魯克斯又指，雖然她有時會在社交媒體上收到一些惡意留言，但大部分回應都很正面，「我只留意大家正面的回應，如果用更差的態度來面對他們的惡意，老實說根本是在浪費生命和時間。」

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自2014年推出自傳後，布魯克斯亦不斷發表激勵人心的演講，「我喜歡和其他人分享我的故事，但這並非覺得自己有多了不起，而是相信我的訊息對別人來說是重要的，我們生存在世上一定有原因，而且每個人都有自己的使命。」

布魯克斯表示，現在她的最大挑戰就是學習如何縫衣服，很享受縫製手袋，並透過Facebook來出售作品，「這大概是我無法做到的事，絕對是個終極的挑戰，但我很喜歡。」

養母珍妮特（Janet）表示，「我不希望她過一種受盡保護的生活，但我從未想過她可以變得如此獨當一面，並完成這麼多事情。她的兄弟從沒有覺得她與一般人不一樣，所以我沒有因此而覺得難過」。