紐約乘客搭飛機突呼吸困難　幸得「全球最帥醫生」果斷用藥救一命

搭飛機感不適，遇着「全球最帥醫生」替你急救，不知是不是「小確幸」呢！日前一班由紐約飛往以色列特拉維夫的航機上，一名美國26歲男子突感呼吸困難，幸得紐約醫生麥克伊爾（Mikhail Varshavski）在場緊急治療。原來這位救命恩人曾被《People Magazine》雜誌票選為全球最性感醫生，Instagram更有超過320萬粉絲追蹤。

麥克伊爾機上救人的事蹟被大肆報道，也被傳媒發現他曾獲美國《People Magazine》評選為「全球最性感醫生」。（ig「doctor.mike」圖片）

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26歲的亞特蘭大男子Matt Faraco在上周日（6月30日），乘搭達美航空由紐約前往特拉維夫，當時還沒有吃任何東西，起飛後其手臂突然莫名腫脹，喉嚨感到收緊，相信是或會危及生命的過敏反應。機艙服務員隨即詢問機上有否醫療人員，剛好29歲的紐約醫生麥克伊爾正在機上，他緊急替Faraco打腎上腺素，放鬆患者呼吸道的肌肉，讓他恢復呼吸。

麥克伊爾不但有帥氣臉蛋，還要愛心爆棚。（ig「doctor.mike」圖片）

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麥克伊爾表示，打腎上腺素的份量調較不適當，或會傷害心臟，恐引發患者心臟病致死，幸好藥物起了作用，其呼吸恢復順暢。麥克伊爾全程觀察Faraco的情況，每隔半小時檢查身體，最後平安到達特拉維夫。

麥克伊爾機上救人的事蹟被大肆報導，也被傳媒發現他曾獲美國《People Magazine》評選為「全球最性感醫生」，他不但擁有帥氣臉蛋，健碩結實的身材，更不時在社交網站分享與小動物的合照，愛心爆棚。其Instagram粉絲人數達320萬，而YouTube頻道「Doctor Mike」更有超過380萬人訂閱。

（綜合）