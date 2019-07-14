日本10歲童稱學校無用　輟學留家做YouTuber　網民狠批觀念扭曲

各地政府都規定適齡學童強制接受義務教育，以保障兒童接受教育的權利。日本一名10歲男童，聲稱自己從小學三年級起就不再上學，認為學校沒有用，決定輟學在家當Youtuber。鼓吹不上學令他成為網絡紅人，也引來外界批評，質疑父母在背後操縱，同時亦喚起不少人深思義務教育的意義。

日本男童中村逞珂，聲稱自己從小學3年級起就不再上學，其因是不想被教育制度束縛。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名10歲男童日本中村逞珂，於YouTube上稱自己為「少年革命家ゆたぼん」（少年革命家Yutabon），並在個人頻道上宣揚「不上學並非不幸」的信息。中村指他在學校曾受欺凌，有過想死的念頭，所以從小學三年級起就不再上學。又解釋自己不想做功課，眼看身邊的同學只聽老師和父母的話，每日像機械人般，失去自主性，認為「小孩有權利上學，但沒有義務」。

經過沖繩當地報紙報道後，中村逞珂一炮而紅。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

現時中村每星期都會上電台節目，並會定期在Youtube頻道上傳短片，分享自己的生活，又鼓勵其他小朋友「不想上學也可以」，提醒他們生命有許多可能性，不要隨意輕生。除此之外，中村在父母的幫助下，更會舉辦講座分享理念。

父母表示十分支持兒子的決定。（日本新聞截圖）

近日中村接受網路電視AbemaTV專訪，被問到學校為什麼沒用時，就有出人意表的發言。他指當要計數時就會用電子計算機，如不懂寫漢字就會上Google查，「有任何疑問只要開手機和電腦查就好」。

他又稱自己會「自由上學」，當想去學校的時候就去，「通常是去吃午餐，然後只上第5節課就回家」，或是只有喜歡的游泳課和勞作課才去。不去上學時，就會做自己喜歡的事情。

中村逞珂與作家石井貴士合作拍片，介紹「1分鐘超強記憶法」，可惜得到大量負評。（Youtube截圖）

「不上學論」引起日本社會的廣泛討論，不少網民批評觀念扭曲，認為他仍不明白甚麼叫做義務教育，而且論據不足，「無可能因不想做功課就不上學」；有人則將中村的父親中村幸也「起底」，指他中學輟學、曾是暴走族、聲稱自學心理學成為臨床心理學家，認為他一手將兒子捧紅當搖錢樹。

面對社會上的各種評論，中村幸也十分堅定，重申支持兒子不上學，「即使（大家）不認同這種多樣的生存方式也沒關係」，只要小孩不成為義務教育中的犧牲品就好。

（綜合）