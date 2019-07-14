雲南漢稱洗澡滑倒　條狀面霜插入肛門滑入直腸　忍痛2天求醫

外國不時有人在浴室滑倒受傷甚至致命，可見浴室確是有潛藏危險！雲南麗江一名男子日前聲稱在家中洗澡時不慎跌倒，一支放在地上的管狀的面霜直插肛門，男子忍痛2天後終赴求醫。醫生為男子照X光後，發現其直腸內有一長條狀物品，需緊急進行手術，撐開肛門後用鉗子把異物拔出。

雲南一名男子洗澡時不慎滑倒，條狀面霜直插肛門入直腸。（網上圖片）

事發於本7月8日，一名30多歲男子在一名女子陪同下，前往麗江市醫院醫肛腸科求醫，男子聲稱洗澡時不慎滑倒，導致異物剛好直插肛門，因無法自行排出，忍痛2天後只好到醫院。醫生為男子照X光後，發現其直腸深處有一長條狀物，估計異物從肛門進入，如不及時處理，或會導致直腸感染、腸梗阻及腸穿孔等併發症，最嚴重可能致命。

從X光片所見，條狀面霜在直腸的深處。（網上圖片）

男子禁食4小時後即進行緊急手術，在造成最小創傷的情況下，醫生決定只能從肛門取出異物，男子接受麻醉後，醫生便徒手將其肛門撐開，再用鉗子伸入把異物慢慢拔出。半小時後，醫生取出一支粉紅色伴隨黃色糞液的管子，最後發現竟是一支面霜。

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醫生直接撐開患者肛門，用鉗子將面霜拔出。（網上圖片）

醫生指出，雖然直腸叫直腸，但它並不是直的，內有2個彎曲及3個側曲，異物易入難出，而肛門會因應人的情緒自行收縮，加上肛門處肌肉非常有力，所以異物一旦進入，一不小心就會收縮滑進腸內，更何況是一大支異物，想要自行排出是難上加難。

（綜合）