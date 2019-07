【貼地英文】教港式潮語　「觀音兵」、「服兵役」英文點講？

香港不少人都懂英語,但一些港式現象卻未必人人能以英文說出來,例如香港網民常說的「女神」、「服兵役」、「觀音兵」等,翻譯成英文應該如何說?相信不少人都會搲晒頭。「Wall Street English 英語學院」在新書《貼地英文》中章節儼如「兵役指南」,教大家如何演譯「兵哥」潮語!

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以下是《貼地英文》的內容節錄:

講到「女神收兵」、「觀音兵任勞任怨」,似乎都係一種越嚟越常見嘅男女關係。雖然英文世界本身無「收兵」呢個概念,但其實有唔少英文詞彙都代表到「娘娘」,「兵」甚至「軍糧」。

想形容對方是女神,可以使用「Goddness」。圖為女歌手謝安琪。(資料圖片)

Goddess 女神/男神 Goddess 係最直接嘅譯法,外國人都會咁形容非常靚嘅女仔。 e.g. She is a true goddess! 她是一個真正的女神!

Crush 迷戀/暗戀 Crush 可以有兩個意思:第一係” Have a crush on (someone)” ,意思係鍾意某個人;第二係 “(Someone) is my crush” ,指「熱戀嘅對象」。 e.g. I think John has a crush on you. 我覺得John暗戀你。

藝人吳業坤的「兵哥」形象深入民心。(資料圖片)

「服兵役/追求」點講呢?

Pursue 追求 Pursue 本身有多個意思,其中一個可表達「追求」或「求愛」。 e.g. Mary has been pursued by many men. Mary曾被很多男人追求過。

想形容一個人服兵役,可以考慮使用「Pursue」。(網上短片截圖)

「觀音兵」英文係咩?

觀音兵對住女神可以任勞任怨,隨傳隨到;講到底都係抱有一絲希望可以將女神追到手!所以我哋可以叫「兵」做:

Doormat 任勞任怨嘅人 根據美國韋氏字典(Merriam-Webster), Doormat 意思係一個 “Submits without protest to abuse or indignities” 嘅人-簡單嚟講就係如兵仔一般,任勞任怨。身為 Doormat ,佢哋心甘情願地為娘娘「服務」甚至受氣,毫無怨言。 e.g. John was tired of being a doormat and decided it was time to let go. John厭倦了逆來順受的日子,決定是時候放手了。

Suitor 追求者 細個睇嘅童話故事唔少都有一啲國王為公主徵婚嘅情節,而因希望成為駙馬而費盡心機討好國王及公主嘅男士正正就叫 Suitors (追求者/求婚者)。呢啲 Suitors 同現今「兵仔」不同之處或者就係佢哋直接求婚,而兵仔只盼望女神成為其女朋友。 e.g. Mary has many suitors. Mary有很多追求者。

書名:《貼地英文》紅出版

作者:WALL STREET ENGLISH

Wall Street English 英語學院(WSE) 創立於1972年,是現時全球最具規模的國際英語專科教育機構,分校超過400間,橫跨五大洲28 個國家。至今在港已開設了 六間分校,及一所專為公司及機構提供商業英語培訓服務的企業英語培訓中心。

出版社: 紅出版

《香港01》獲出版社授權轉載,標題為《香港01》編輯所擬。