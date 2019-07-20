世上最帥的羊　愛向鏡頭Chok樣微笑　網民笑噴：像K-pop Oppa

為大家介紹，牠叫Ramos。別小看Ramos，當牠輕輕別過頭來看着鏡頭，頭上留着一頭不羈曲髮的牠，以情深款款的眼神與你四目交投，你會在牠身上找到K-pop韓星的影子。

Ramos現時11個月大，品種是瑞士薩能的奶山羊。帥不帥？（Muhammad Livestock Farm fb圖片）

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Ramos現時11個月大，被網民封為「世上最帥的羊」，品種是瑞士薩能的奶山羊，牠現時住在馬來西亞霹靂州的牧場。Ramos的主人、21歲的弗兹（Ahmad Fadzir）本想在牲畜市場想找一隻母羊，以滿足日益增加的羊奶需求，當他看到Ramos時，即對牠「一見鍾情」，更豪爽地花了750馬來西亞令吉（約1430港元）將牠買下。

弗兹現時一共有17隻羊，但他直言Ramos長有一頭不羈的髮型及羊咩鬚，是「最帥的一隻」，「他很喜歡拍攝，會向着鏡頭擺甫士及笑」。弗兹亦沒有想過替牠拍照後，Ramos竟然在網上爆紅，不少網民將Ramos跟韓國男星比較，令不少人詢問弗兹會否賣出Ramos，惟弗兹全部婉拒，稱可以賣出同一品種的其他羊，但Ramos則是非賣品。