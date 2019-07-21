【P牌爸媽】孩子妒忌細佬妹不容忽視！　育3孩港媽教4招化解

家中增添新成員當然是一件開心事，但如果孩子「升呢」做哥哥或姐姐時，如何避免他們對弟妹心生妒忌，甚至影響子女感情，實在是一門高深學問。育有3名子女的資深傳媒人錢佩佩在新書《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》指出，她誕下三女的時候，一度以為與二女與三女年齡差距大，不會引起妒忌心，所以沒有為二女進行心理輔導。可是在懷孕期間，二女原有的關注被妹妹分散，表面雖沒說甚麼，其實內心甚為焦慮。而妹妹出生後，錢佩佩有一次聽到二女對三女說：「我好憎你呀！因為個個都錫晒你！」她頓時明白到事態嚴重，可是經過多次解釋，仍然未能令二女覺得同樣被愛，甚至慢慢出現反叛的行為。 佩媽為了消解二女心結，檢討後使出4招，包括請其他家人將部分注意力分給二女，亦多請二女幫忙照顧三女等，這些招數最得一定成果。而最後的關鍵在於三女的一場大病，令二女知道其實自己十分愛惜妹妹，妒忌感全消。

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佩媽表示，以為二女及三女相差的年紀大就不會有妒忌心，所以懷孕時沒有對二女做太多心理輔導。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

以下是《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》的內容節錄：

佩媽說：

不知道是否佩媽準備功夫做得好，在懷有二小姐時，已經和大公子進行一連串的心理輔導工作，所以當二小姐來臨時，大公子已有心理準備，從來沒有半點妒忌及爭寵的心態出現。但佩媽在準備迎接三公主來臨時，卻一直認為二小姐跟三公主年紀差距大，應該不會產生妒忌這個問題，所以亦疏忽了跟二小姐做好心理輔導，這真是一個重大的失誤！完全忽略了天生女性妒忌心一般也較容易發生的嚴重性。

佩媽由懷有三公主開始，已經改變了和二小姐的生活習慣，最明顯是二小姐因爲濕疹問題，多年來也是睡在佩媽身上，懷孕後二小姐只可以睡在佩媽身旁，佩媽亦因懷孕較以往疲倦而多了休息時間，相對減少了陪伴二小姐。回望過去，佩媽很明白二小姐面對生活轉變感到相當壓力，成人面對壓力，也會焦慮和容易發脾氣，更何況是小孩子！佩媽亦因為以人奶餵養三公主達年半，常常也需要抱著三公主餵奶，我相信二小姐感覺是被冷落，雖然佩媽很歡迎二小姐在餵奶時出現，亦有泵人奶給二小姐一同分享，但埋身食人奶，二小姐看在眼裏，亦曾要求要埋身食，最後當然二小姐沒有這樣做，但就令佩媽感受到她產生的妒忌心。

因為二女一直都有濕疹，所以她晚上習慣睡在佩媽身上。不過佩媽懷孕之後，二女只能睡在身邊，妒忌感漸生。圖為示意圖片。（資料圖片）

佩媽一直覺得二小姐跟三公主相隔九年，二小姐理應把三公主當作洋娃娃一般的看待，誰知二小姐早就對三公主產生妒忌之心，二小姐表面上對妹妹是十分好，可是在她真實的心裏面，原來是十分痛恨妹妹的出現！有一次家姐和妹妹在廳獨處時，我偷聽到二小姐跟三公主說：「你唔好懶得意呀！我好憎你呀！因為個個都錫晒你！」佩媽很明白二小姐的感受，因為二小姐看見其他人常常與妹妹玩，以往玩耍的主角現在淪為配角，覺得自己的地位受到威脅，於是二小姐為了引起佩媽注意，便開始有欠交功課、不溫習、不洗澡⋯⋯等不合作行為，佩媽使用了很多方法去解釋，但始終也沒辦法令她明白，我們同樣地愛著她！

佩媽知道越拖得久，妒忌心只會越重，所以佩媽和小魔怪爸爸進行了一個特別行動，希望可以減少二小姐的不安：

1. 佩媽和小魔怪爸爸分別會獨自帶二小姐去街； 2. 請二小姐在能力範圍之內去照顧三公主； 3. 請求家人合作，放多一點注意力在二小姐身上； 4. 絕對不會表現出對二小姐妒忌三公主的擔憂。

佩媽於三女出生之後，開始正視二女的妒忌心問題，決定與丈夫一起行動。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

這個特別行動算是不錯，成功減低了二小姐刻意引大家注意的行為，不過轉捩點是三公主一場大病，逆轉了二小姐多年心結。二小姐在生日當天看見突發抽筋的三公主，那一刻她才明白自己一直也很疼愛妹妹，她真的很害怕會失去妹妹，佩媽因為要在醫院陪伴三公主，二小姐也沒有介意生日沒有佩媽為她慶祝，自此二小姐的妒忌心便消失了。

不過，現在的二小姐偶然亦會有些微搞事行為出現，就是喜歡扮鬼樣子去嚇三公主、喜歡藏起三公主的玩具、喜歡拿走三公主的零食⋯⋯。還有每晚佩媽左手抱住三公主時，二小姐便必要求右手抱著她睡覺，佩媽當然也會照抱二小姐啦，很快二小姐便會甜絲絲的睡著。但很搞笑地，三公主又開始妒忌佩媽也抱著家姐入睡，希望可以獨佔佩媽。哈哈！最應該妒忌是小魔怪爸爸，老婆也被兩個女所霸佔，其實佩媽最想大公子這刻會像二小姐及三公主一樣可以給佩媽抱抱瞓覺，可惜大公子長大了，抱抱也留給女朋友吧！

書名：《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》，作者：張潤衡、錢佩佩、劉金靜。（紅出版提供）

作者：

張潤衡 STANLEY — 應用心理學培訓導師

生命教育工作者、多份報章的專欄作家、香港電台節目主持。

大學主修心理學，獲教育及社工雙碩士，及NLP高級導師、危機干預導師及催眠治療師資格。擁有近十年主講家長講座和六年實戰育兒教仔經驗，主張零體罰，是一位習慣使用心理學技巧來教仔的P牌爸爸。

張潤衡先生多年來熱心服務本港青少年，因而獲政府頒發榮譽勳章，及曾當選香港十大傑出青年、香港精神大使等。

錢佩佩 — 資深傳媒人／三個孩子的媽媽

畢業於香港演藝學院及珠海書院，於香港電台擔任編導及主持人多年，並同時出任語言導師、司儀、活動策劃人等，近年積極參與慈善服務，以身教作子女榜樣。佩媽育有三名年齡介乎五至十六歲的子女，育兒實戰經驗相當豐富。

劉金靜JANE — 註冊社會工作者

劉姑娘在社會服務界工作已逾17年，並擁有近10年擔任社工的經驗，曾為家庭服務中心、兒童及青少年院舍、小學、新來港及低收入家庭提供服務。在輔導情緒及行為有困難的孩子、特殊需要兒童、親子衝突等方面擁有豐富經驗。

劉姑娘亦是一位「6A」品格教育講師，舉行不同講座、工作坊，將「6A」引入兒童遊戲中，用於訓練兒童的專注力及改善兒童情緒，效果亦相當顯著。劉姑娘現為兩間培訓公司總監，曾接受傳媒雜誌及電台的邀請分享育兒資訊，現時主力為不同教育機構提供培訓及小組活動。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。