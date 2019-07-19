【P牌爸媽】囡囡患嚴重濕疹被歧視　港媽屢求醫頻被騙心痛無助

濕疹是香港常見的皮膚病之一，嚴重者會影響外表及日常生活，而小兒患濕疹更是痛在父母心。育有3名子女的資深傳媒人錢佩佩在《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》一書中分享個人經歷，指女兒自小就患嚴重濕疹，作為媽媽除了被旁人攻擊而深感壓力外，最心痛還是女兒受到同學及其他家長歧視，屢次帶女兒求醫卻遇上騙財神棍，母女為治病而身心俱疲。幸多次碰壁後，錢佩佩終於為女兒找到好醫生，經多項方法配合後終於基本上把濕疹治好。 有份撰寫該書的應用心理學培訓導師張潤衡的人生亦不平坦，他在八仙嶺大火中受到嚴重燒傷及毁容，自己亦是被歧視的過來人。他建議家長如見到子女受歧視，如果改變不了別人，可以試試先改變自己，例如多主動分享女兒的處境，因許多歧視其實是出自無知，若能解開當中的誤解，對方或許會以關懷的態度相待。

有港媽因女兒自小已經有濕疹，程度嚴重得足以影響日常生活，甚至受到其他人歧視。示意圖。（資料圖片）

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以下是《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》的內容節錄：

佩媽說：

時常有人說佩媽很勇敢，在這個年代夠膽生三個！其實湊三個小朋友並不困難，但如果要湊長期病患的小朋友，就一個都嫌多！佩媽深深感受到這份壓力，因為我曾擁有一個患有嚴重濕疹的女兒，這份作為照顧者的壓力，局外人是不會明白的。

記憶中，女兒自出娘胎已患上濕疹，所以我一早已經背上罪魁禍首之名。我被認定於懷孕期沒有戒口，當然我的遺傳基因亦成了被攻擊對象！自問自己飲食一向都非常檢點，至於遺傳問題，我真的沒有辦法推卸責任，因為我在兒時也是個頗嚴重的濕疹患者，故此我只好默默承受别人的閒話。

在整個的抗濕疹歷程中，女兒也真的受了不少苦，只要有皮膚的地方，都沒有一塊是完整無缺的，在任何時候都感到十分痕癢！根本連基本生活都成問題！我還記得她真的沒有辦法睡在床褥上，所以我的心口便成為了她的床，瞓足七年！而每晚我也用雙手捉住她的一雙手，免得她半夜抓損皮膚。因此多年來，我倆連安睡一刻也充滿了難度！

港媽為治女兒的濕疹而尋遍方法，受騙多次之後才找到幫得上手能夠治好濕疹的醫生。示意圖。（資料圖片）

為了醫治女兒的病，我也試盡了所有方法—皮膚專科、中醫、針灸、推淋巴、吊針、自然療法等⋯⋯病情總是反反覆覆。過程中最令我心痛是一些無恥的人，為了賺錢去欺騙病患者。女兒曾經看過一個中醫，有自家製的藥膏及藥物，原來添加了類固醇；又有一個在網上吹噓非洲皀有助舒緩濕疹，我飛車排隊去買回來，沖完涼立即出問題，後來才知道所有人也有相同反應，又遇上了騙子！其實金錢已不是我考慮的重點，心中之痛是儘管為了治療女兒，但女兒也像變成了實驗室的白老鼠般，隨時加重了她的病情，感覺「愛佢變成害佢」。

女兒亦因皮膚過敏關係而受盡歧視，被同學視為生人勿近，因怕會被傳染。雖然我明白小朋友因缺乏相關知識而對此感到害怕十分正常，但眼見許多家長要不是「各家自掃門前雪」，便是無知地參與孤立行動，這更令人感到痛心和無助。女兒時常被孤立與排斥，自信心也受到影響，令做媽媽的更添內疚和自責！

幸運的是，女兒幾年前遇到很好的西醫和中醫、一隻對舒緩濕疹非常有效的手工皂、和妹妹為她帶來了年半的人奶，各項方法同步進行後，也加上女兒徹底戒口，現在已基本算是好了。回望過去，照顧病童真的身心都受盡折磨、受盡委屈、受盡痛苦、受盡冷言冷語，我差點被這份壓力壓垮了。但最令佩媽心痛卻是女兒受盡不必要的歧視，看着女兒無辜地受到歧視才是佩媽最不想見到的！

應用心理學培訓導師張潤衡亦有被岐視的經驗，他稱面對別人的歧視時如果改變不了別人的看法，可以先試試改變自己。（資料圖片）

衡爸說：

對於佩媽二小姐的遭遇，衡爸真的深感同情，亦身同感受，畢竟衡爸在十二歲便經歷嚴重燒傷，更因此而被毁容，滿身疤痕。當年的衡爸也花了好幾年時間去適應來自別人眼中的奇異目光，由於當時的衡爸性格比較剛烈，便常以強硬的態度回應歧視的對待，結果在讀中學期間招惹了一堆「仇家」，十分可惜。

作為一個過來人，我十分理解那些歧視是避不過的，因為欠缺相關知識的人太多，人性本來就是會讓自己避開一切對自身產生威脅的事物。因此，既然改變不了別人，不如先改變自己，讓子女主動向別人分享自己的身體狀況，讓別人對自己的疾病放下戒心。因為若兒女患的是長期病，他們在未來的日子裏再有需要加入一個新的群體的話，相同的情況肯定會再度發生。

衡爸建議，若有家長面對與佩媽相似的情況，不妨主動向對方分享兒女的處境，例如：家長可以經家教會的活躍家長協助你把兒女的情況轉告其他家長，然後也鼓勵兒女把自身的病情坦白地在班裏跟同學分享。其實許多歧視都是出自無知，若他們明白到這種疾病是不會傳染的，相信一般人都不會再用奇異的目光對待這位患病的小孩，反之更會以關懷的態度對待他呢！

書名：《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》，作者：張潤衡、錢佩佩、劉金靜。（紅出版提供）

作者：

張潤衡 STANLEY — 應用心理學培訓導師

生命教育工作者、多份報章的專欄作家、香港電台節目主持。

大學主修心理學，獲教育及社工雙碩士，及NLP高級導師、危機干預導師及催眠治療師資格。擁有近十年主講家長講座和六年實戰育兒教仔經驗，主張零體罰，是一位習慣使用心理學技巧來教仔的P牌爸爸。

張潤衡先生多年來熱心服務本港青少年，因而獲政府頒發榮譽勳章，及曾當選香港十大傑出青年、香港精神大使等。

錢佩佩 — 資深傳媒人／三個孩子的媽媽

畢業於香港演藝學院及珠海書院，於香港電台擔任編導及主持人多年，並同時出任語言導師、司儀、活動策劃人等，近年積極參與慈善服務，以身教作子女榜樣。佩媽育有三名年齡介乎五至十六歲的子女，育兒實戰經驗相當豐富。

劉金靜JANE — 註冊社會工作者

劉姑娘在社會服務界工作已逾17年，並擁有近10年擔任社工的經驗，曾為家庭服務中心、兒童及青少年院舍、小學、新來港及低收入家庭提供服務。在輔導情緒及行為有困難的孩子、特殊需要兒童、親子衝突等方面擁有豐富經驗。

劉姑娘亦是一位「6A」品格教育講師，舉行不同講座、工作坊，將「6A」引入兒童遊戲中，用於訓練兒童的專注力及改善兒童情緒，效果亦相當顯著。劉姑娘現為兩間培訓公司總監，曾接受傳媒雜誌及電台的邀請分享育兒資訊，現時主力為不同教育機構提供培訓及小組活動。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。