【P牌爸媽】寶寶不說！　父母從身體語言及聲線讀懂孩子隱藏密碼

父母對子女的照顧永遠是無微不至，但年幼的孩子未必懂得清晰表達感受，家長只能「鑑貌辨色」。註冊社工劉姑娘（劉金靜Jane）在《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》中分享如何了解小孩子的隱藏密碼，她指只要留意小朋友的身體語言及聲線，便可以估計到孩子的身體或者情緒發出甚麼訊息，助孩子解決問題。 劉姑娘舉出家長回應子女反應的4個方法，例如在安全及被接納的環境下慢慢引導子女提供更多訊息，對話時亦要多閱讀情緒詞彙，令女子感受到被明白。

英國皇室的夏洛特公主表情多多，經常是旁人的開心果。（視覺中國）

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以下是《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》的內容節錄：

4.4 快速讀懂孩子的隱藏密碼

兒童在言語上仍在發展階段，遇到挫折時未能清晰表達自己感受，令到家長不懂得如何處理，那麼如何快速讀懂孩子的隱藏密碼及回應方法？

詳情如下：

1. 身體語言

多觀察孩子的面部表情，身體動作，例如：（開心）眼睛微微彎曲、（傷心）嘴角微微向下、（憤怒）咬牙切齒、（驚慌）面色蒼白、（不滿）皺眉、（尷尬或憤怒）面紅耳熱、（震驚）眼睛瞪大。例如：劉姑娘早前帶女兒去學習游泳，過程中大家都玩得十分雀躍，當女兒下課後便立刻將毛巾覆蓋著她，之後一邊和教練傾談女兒進度一邊行到更衣室，過程中劉姑娘亦有觀察女兒，正當差不多去到更衣室，發現女兒默不作聲，嘴巴呈紫，此時我便知道她有可能過冷，我便立即抱緊她再帶到浴室沖熱水涼。這個故事是想告知大家，年幼的子女當遇到問題真的是不會告知你的，哪怕就快暈倒。所以留意他們的一舉一動是相當重要。

想要知道子女的想法和身體狀態，可以先留意他們的表情及聲線。圖為英國皇室的喬治王子。（美聯社）

2. 聲浪之高低

多留意孩子的聲線，當一個人興奮或憤怒時，聲線會較為高，而當人疲乏、無助、沮喪時，聲線會較低。例如：劉姑娘的女兒有時候上學途中會突然坐在地上，嘴角微微向下，並高聲哭著說要媽媽抱，但有時候又會很興奮上學，此時我便會思考一下問題出現的次數、出現問題之前通常會發生甚麼事情等，我很快便發現，若晚上她很夜才入睡，翌日心情便比較欠佳，當知道原因之後，每晚早睡，問題自然解決。

夏洛特公主從出世已是世人焦點，大家又讀懂她的表意思嗎？（The_Duchess_of_Cambridge／Kensington_Palace／法新社）

3. 找出問題所在，繼而運用合適的方法回應

a. 方法一：家長先要洞察自己情緒

許多時孩子的表達及組織能力未能讓家長明白他們的問題所在，令家長氣急敗壊，此時家長更加需要「心平氣和」，及耐心聆聽，切忌因急於解決問題，令心情煩躁，增加孩子的壓力，進一步影響他們的情緒。

b. 方法二：循循善誘，提供安全及被接納的環境

家長需要慢慢引導孩子，因為在安全舒適的環境下他們會表達更多訊息給你知道，家長自然更易理解事情。例如：劉姑娘的三歲女兒曾經將家中的牆畫花，而當婆婆高聲查問時，她緊張地表示是姨婆畫的，而劉姑娘則抱著「平和的聲線」詢問究竟，當中沒有一點責備，只抱著一心想了解事情的想法，過了不久，她在安全及被接納的環境下，表示是她畫花，劉姑娘對她的「誠實」表示欣賞，並提醒她可以在哪裏繪畫，及不可以再畫牆了，事過半年我家的女兒再沒有塗鴉牆身。

家長需要多閱讀情緒詞彙，令子女有被明白的感覺。（GettyImages／視覺中國）

c. 方法三：回應孩子的感受，使孩子感到「被明白」

建議家長多閱讀一些情緒詞彙，增進對情緒字句的認識，當孩子出現情緒，家長可以語帶溫柔地反映他們的「感受」，以劉姑娘的女兒為例，她十分之愛錫婆婆，每晚都會想念婆婆，所以當她表示很想念婆婆，劉姑娘第一時間先回應她的感受，例如：「知道妳很掛念婆婆，我都很掛念」等，而並不是否定她的感受，例如：「婆婆睡著了」、「我們已回家了明天再找」等。而當家長「說中」孩子的感受時，孩子通常都會感到「被明白」，激烈或不開心的情緒通常會漸漸平復。

d. 方法四：給予時間整理情緒

待他們情緒慢慢平復之後，再詢問發生甚麼事情，這好處是「給予時間」孩子整理情緒，保持清晰頭腦思考事情。另外補充一點就是家長勿過於「長篇大論」詢問原因，因為孩子許多時都未能同一時間接收大量訊息，相反簡而精的說話通常來得容易吸收。劉姑娘曾處理過一位情緒波動的孩子，當時他的情緒十分高漲，呼吸急速、面紅耳熱，此時我向他表示看到他的憤怒，並主動提出協助，當他感到有人主動替他主持公道，高漲的情緒慢慢平復，此時便要適當反映他的努力付出，當他能自控，便娓娓道出事情。

書名：《P牌爸媽2之家長輔導員手冊》，作者：張潤衡、錢佩佩、劉金靜。（紅出版提供）

作者：

張潤衡 STANLEY — 應用心理學培訓導師

生命教育工作者、多份報章的專欄作家、香港電台節目主持。

大學主修心理學，獲教育及社工雙碩士，及NLP高級導師、危機干預導師及催眠治療師資格。擁有近十年主講家長講座和六年實戰育兒教仔經驗，主張零體罰，是一位習慣使用心理學技巧來教仔的P牌爸爸。

張潤衡先生多年來熱心服務本港青少年，因而獲政府頒發榮譽勳章，及曾當選香港十大傑出青年、香港精神大使等。

錢佩佩 — 資深傳媒人／三個孩子的媽媽

畢業於香港演藝學院及珠海書院，於香港電台擔任編導及主持人多年，並同時出任語言導師、司儀、活動策劃人等，近年積極參與慈善服務，以身教作子女榜樣。佩媽育有三名年齡介乎五至十六歲的子女，育兒實戰經驗相當豐富。

劉金靜JANE — 註冊社會工作者

劉姑娘在社會服務界工作已逾17年，並擁有近10年擔任社工的經驗，曾為家庭服務中心、兒童及青少年院舍、小學、新來港及低收入家庭提供服務。在輔導情緒及行為有困難的孩子、特殊需要兒童、親子衝突等方面擁有豐富經驗。

劉姑娘亦是一位「6A」品格教育講師，舉行不同講座、工作坊，將「6A」引入兒童遊戲中，用於訓練兒童的專注力及改善兒童情緒，效果亦相當顯著。劉姑娘現為兩間培訓公司總監，曾接受傳媒雜誌及電台的邀請分享育兒資訊，現時主力為不同教育機構提供培訓及小組活動。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。