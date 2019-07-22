「謝謝你成為我生命中最深刻的愛情」　台女放下已逝男友再遇真愛

就算痛失所愛，就算難以忘記，但留下的人總要繼續前行。有台灣女網民近日在網上細述多年前男友未及向她求婚便因交通意外身亡，令她一度失去面對生活的勇氣，極怕再次失去。隨時間過去，她遇上另一個「對的」，新男友對她的傷痛理解體諒，求婚時更特別感謝前男友：「謝謝老天爺讓我遇到妳，更謝謝他願意把妳交給我」。台女指下個月就要舉行婚禮，鼓勵如有同樣經歷的人也要脫離悲傷，勇敢地活下去。

失去的一刻如世界末日，台灣女網民幸運遇上另一個對的他，終走出傷痛勇敢再愛。

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台女曾一直緊緊於懷前度男友去世的事實。（電影《忘不了》劇照）

這則張貼在「Dcard」討論區的帖文，感動了不少網民，不少人留言指看完都淚崩，祝福樓主往後都會幸福，「他肯定會跟妳說：祝妳幸福」、「留著淚看完，未婚夫好溫柔，一定要幸福喔！」、「恭喜妳遇到一個理解妳的過去，包容妳的現在，和給妳幸福的未來的未婚夫」。

樓主亦勉勵大家：「希望透過我自己親身的故事可以讓你們不管在面對什麼問題時，都可以很勇敢的和對方一起面對解決，這樣才不會對不起當初決定在一起的意義」。

