【元朗黑夜】《早霸王》為港點歌　森美：元朗香港到了昨晚不一樣

元朗昨日經歷漫長黑夜，大批手持武器的白衫惡漢衝入西鐵元朗站見人就打，不少市民受傷。藝人森美今早在facebook及電台節目《早霸王》抒發對近日事件的感受，並以播歌環節代替平日節目，哽咽道「今早，我沒有說話好講」。

《早霸王》今早轉以點唱環節取代原本環節。（資料圖片）

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森美在直播節目《早霸王》開始時已經哽咽，並說：「今早，我沒有說話好講。」他又感嘆：「不明白作為香港人身份可以做甚麼，令香港可以變回以前香港，希望香港每個人努力。」

森美今早亦在facebook發文，「元朗香港，到了昨晚不一樣了」。（森美fb圖片）

節目轉為以點唱環節取代原本環節，並向聽眾就今日的安排致歉，並鼓勵聽眾來電點唱，「有咩說話想同香港人講，有咩歌想點，都可以留言話畀我哋知，一齊撐住！」節目其後播放陳慧敏的歌曲《沉默之間》、小塵埃《高地之下》、RubberBand《睜開眼》、Supper Moment《世界變了樣》等。

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森美今早亦在facebook發文，「元朗香港，到了昨晚不一樣了」，又問道「我應當做什麼？香港才會是香港」。他表示迷惘、擔心及恐懼，「不知所措應該不止我，你也和我一樣吧！」帖文附載的照片原是森美早前在南生圍拍攝，他昨晚才上載照片，並感謝攝影師，「這張相的美麗傳（全）因為她」，但12小時後，他再次上載則是一張黑白照。