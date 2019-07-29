趁鞋舖結業掃貨　女兒一句話令善心媽買1500對鞋送窮學生

店舖結業是掃平貨的好時機，但一名美國媽媽竟於鞋舖結業清貨時一口氣掃下1500對鞋！該名媽媽日前與3名子女到即將結業的鞋舖，打算購買優惠開學鞋，女兒選鞋期間無意中提及，一位同學的鞋尺碼已不適合，希望媽媽能為同學購買一對新鞋，這位媽媽大為感動，一口氣買下共1500對兒童鞋存貨，並與當地一教會合作，將鞋子轉贈有需要學生。

本為律師的傑尼根早前帶同3名子女到一間即將結業的鞋店買開學鞋時，因女兒一句話決定買下店內所有存貨捐予有需要學生。（fb「Carrie Jernigan」圖片）

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來自美國阿肯色州、本身為一名律師的傑尼根（Carrie Jernigan）日前趁着暑假，帶同3名子女到一間宣佈即將結業的連鎖鞋店，打算選購特價開學鞋。選購鞋子期間，傑尼根的9歲長女看見一對印有復仇者聯盟圖案的鞋子後問她：「班上有個男生很喜歡復仇者聯盟，他的鞋太小了，你能不能買這對鞋給他？」

傑尼根聽到女兒的話深受感動，不但一口答應女兒的要求，付款時更開玩笑地問店員：「如要買下店內剩下的所有鞋要多少錢？」她稱當時店員查了記錄並向她索取電話號碼，當晚店舖經理便致電回覆，稱可將所有鞋賣予她，「我那時候才問自己，『我到底做了什麼？』我老公幾乎因這一大筆花費殺了我」。

傑尼根原本估計鞋店應該只有約300雙鞋，最終卻買下95箱、將近1500對鞋。（ig「carriejernigan」圖片）

傑尼根續說，原本估計鞋店應該只有約300雙鞋，沒料最終竟運來了95箱、將近1500對鞋，她決定將所有鞋全部捐予有需要學生。傑尼根的善舉引起當地市民注意，有不少人更聯絡她希望捐贈更多鞋子，她遂與當地一教會合作，將鞋子轉贈區內學生，「我希望孩子們都能穿上新鞋子，迎接新的學期」。

（綜合）