超霸氣！屋企後花園建人造沙灘　創意裝修公司老闆諗到做到！

歐洲熱浪持續侵襲多個國家，當地民眾紛紛以創意方法消暑。美國一位創意裝修公司老闆意然「諗得到就做得到」，把家中後花園進行大變身，造出一個小島風情的人造沙灘，令人有透心涼的感覺。屋主指出自己喜歡親力親為，只要腦中有任何創意想法，就會努力把它化成現實。

艾歷有次忽發奇想，想嘗試把家中的後花園建設人造沙灘，就是這樣就開始了計劃。（「Zydeco Construction」網站圖片）

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居於路易斯安那州的艾歷（Eric White）是創意裝修公司「Zydeco Construction Company」的老闆，其腦袋滿是天馬行空的構想，如能親手把想像的東西變成真實，他就會有極大滿足感。

艾歷有次忽發奇想，想在家中後花園建設人造沙灘，就是就開始實行計劃。他指整個工程花費約2萬美元（約15.6萬港元），結果造出一個猶如小綠洲的沙灘。

從相片可見，人造沙灘透現渡假小島的風情，水上小屋不但可以曬太陽，而水中央亦有2個沙灘傘的浮台，置身其中大可以想像自己身處馬爾代夫。

艾歷指開設公司的原意是希望滿足客人的個性化要求，而公司專長就是加設泳池及沙灘的設計，甚至試過替客人在後花園加設戶外廚房等。他稱自己本來是個不識字的窮小孩，但一直有夢想是創造不可能的事物，就算遇到任何困難情況，仍會想辦法解決。

艾歷曾做過數份工作，輾轉間成為了一間工程公司的團隊經理，最終創立名叫「Cool Pools」的公司，並以數百萬美元賣出而成為富豪，其後再創立現時的公司去幫助客人實現夢想。

（Boredpanda）