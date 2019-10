台低薪族用一個月人工買iPhone　朋友勸慳錢：這就是你很窮的原因

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

蘋果每次推出新手機,都會引來不少果粉追捧,圖為iPhone 11。(資料圖片)

先別說這個了,你有聽過夢想嗎?你有想過可以輕鬆賺錢的方法嗎?

你每個月存1萬元,每年存下來12萬,10年以後是120萬,恭喜你,10年後你終於可以買2坪臺北市的土地,當你的陰宅。但是,你這10年間,可支配所得會只剩下22K。想想平常的生活開銷,租房子、水電費、交通費、伙食費,就為了一個月存1萬,「以後」「或許」可以買得起房子?

當然我們都看過很多奇蹟,例如認真的存了第一桶金以後,投資小套房,出售獲利以後再買兩間,接著又出售獲利再買四間,個人資產就像是無性繁殖一樣的突飛猛進,然後成為致富典範,往後寫了幾本書,「我如何靠投資致富」「三十歲以前三間房」「不要貧窮,我要有錢」之類的書。

投資賺錢是有僥倖成分

這讓我想起一個故事,狐狸跟雞群們說,只要有翅膀,你就能飛,更可以追尋自己的夢想。而雞群們於是乎每天都有同伴在懸崖邊助跑,然後往天空飛。雞群們一隻又一隻的摔死,而狐狸就在懸崖下等著食物。

投資當然可以賺錢,但是這取決於機運、耐心、知識,有些人當然成功了,有多少僥倖的成分,只有天曉得。但絕對不是把錢存下來,去買了某些投資型商品,就會一夕致富,或是往後不愁吃穿。對於自己很懂的投資,都要戰戰兢兢,遑論自己根本不懂的商品,怎麼致富、怎麼買?真要有錢,那個推銷你夢想的人,怎麼還在推銷?難道只是因為散播歡樂散播愛,大家一起來有錢?

呂秋遠續指,即使生活感到困苦,但也要讓自己偶爾放鬆,否則很難把人生慢慢長路走完。(示意圖,Getty Image/視覺中國)

所以呢?所以我們要開始揮霍資源,過著醉生夢死的生活嗎?不是的,人生為什麼要這麼極端,不是做到死就是做不到?而是我們應該找出自己擅長的優點,結合自己的工作去努力。如果能賺到錢,那麼很好。畢竟又能讓自己快樂又能賺錢的工作不多了。如果還沒有找到興趣,那就是慢慢尋找,然後在排斥與喜歡中擺盪,過著有意義的生活。人生就是黑暗、就是辛苦,不然怎麼會這麼多人不想要輪迴?但是在黑暗與辛苦中,至少讓自己偶爾好過一些,不然人生慢慢長路,要怎麼走完?

律師呂秋遠指,事主與其盲目跟隨其他人存錢買房致富,不如找出擅長的地方,結合工作去努力生活。(買樓示意圖,資料圖片)

至少獲得短暫的快樂

這個人生很短,所以如果喝星巴克會讓你在一秒之間感覺自己是中產階級,逛誠品可以讓自己在一小時內覺得自己沾染了些微文青氣息,到日本自由行可以讓自己覺得活得像個人,買蘋果可以讓自己在一年內覺得沒有白活,即便 an apple to pay, keep the money away,那就去做吧!至少獲得了短暫的快樂。不是嗎?

人生不能翻身,有很多原因,也不是努力就會有成果的。不過,就是好好過,慢慢過,一關一關過,總會好起來的。

