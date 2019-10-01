台低薪族用一個月人工買iPhone　朋友勸慳錢：這就是你很窮的原因

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蘋果每次推出新手機，都會引來不少果粉追捧，圖為iPhone 11。（資料圖片）

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先別說這個了，你有聽過夢想嗎？你有想過可以輕鬆賺錢的方法嗎？

你每個月存1萬元，每年存下來12萬，10年以後是120萬，恭喜你，10年後你終於可以買2坪臺北市的土地，當你的陰宅。但是，你這10年間，可支配所得會只剩下22K。想想平常的生活開銷，租房子、水電費、交通費、伙食費，就為了一個月存1萬，「以後」「或許」可以買得起房子？

當然我們都看過很多奇蹟，例如認真的存了第一桶金以後，投資小套房，出售獲利以後再買兩間，接著又出售獲利再買四間，個人資產就像是無性繁殖一樣的突飛猛進，然後成為致富典範，往後寫了幾本書，「我如何靠投資致富」「三十歲以前三間房」「不要貧窮，我要有錢」之類的書。

投資賺錢是有僥倖成分

這讓我想起一個故事，狐狸跟雞群們說，只要有翅膀，你就能飛，更可以追尋自己的夢想。而雞群們於是乎每天都有同伴在懸崖邊助跑，然後往天空飛。雞群們一隻又一隻的摔死，而狐狸就在懸崖下等著食物。

投資當然可以賺錢，但是這取決於機運、耐心、知識，有些人當然成功了，有多少僥倖的成分，只有天曉得。但絕對不是把錢存下來，去買了某些投資型商品，就會一夕致富，或是往後不愁吃穿。對於自己很懂的投資，都要戰戰兢兢，遑論自己根本不懂的商品，怎麼致富、怎麼買？真要有錢，那個推銷你夢想的人，怎麼還在推銷？難道只是因為散播歡樂散播愛，大家一起來有錢？

呂秋遠續指，即使生活感到困苦，但也要讓自己偶爾放鬆，否則很難把人生慢慢長路走完。（示意圖，Getty Image／視覺中國）

所以呢？所以我們要開始揮霍資源，過著醉生夢死的生活嗎？不是的，人生為什麼要這麼極端，不是做到死就是做不到？而是我們應該找出自己擅長的優點，結合自己的工作去努力。如果能賺到錢，那麼很好。畢竟又能讓自己快樂又能賺錢的工作不多了。如果還沒有找到興趣，那就是慢慢尋找，然後在排斥與喜歡中擺盪，過著有意義的生活。人生就是黑暗、就是辛苦，不然怎麼會這麼多人不想要輪迴？但是在黑暗與辛苦中，至少讓自己偶爾好過一些，不然人生慢慢長路，要怎麼走完？

律師呂秋遠指，事主與其盲目跟隨其他人存錢買房致富，不如找出擅長的地方，結合工作去努力生活。（買樓示意圖，資料圖片）

至少獲得短暫的快樂

這個人生很短，所以如果喝星巴克會讓你在一秒之間感覺自己是中產階級，逛誠品可以讓自己在一小時內覺得自己沾染了些微文青氣息，到日本自由行可以讓自己覺得活得像個人，買蘋果可以讓自己在一年內覺得沒有白活，即便 an apple to pay, keep the money away，那就去做吧！至少獲得了短暫的快樂。不是嗎？

人生不能翻身，有很多原因，也不是努力就會有成果的。不過，就是好好過，慢慢過，一關一關過，總會好起來的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）