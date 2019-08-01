【8.5罷工】44個YouTubers響應　指香港病情嚴重　達哥、大J有份

反《逃犯條例》修訂示威行動持續近2個月，有網民發起下周一（8月5日）全港大罷工，並在屯門、荃灣、黃大仙、沙田、大埔、金鐘及旺角七區舉行集會，多個團體已表態支持，包括教協、演藝界人士、多個藝文團體、職工盟等陸續響應號召，而香港YouTuber界今日亦發出聯署聲明，指由於「香港病情嚴重」，8月5日將放下工作參與三罷行動，當中包括大J、達哥、屎萊姆、「小花」譚杏藍、Rose Ma、專頁「Whizoo」、「喱騷」、「Pomato小薯茄」、「啱Channel」等44個單位。

44名香港YouTubers日前聯署響應下周一（5日）罷工，當中包括大J、達哥、屎萊姆、「小花」譚杏藍、Rose Ma等。（大J fb專頁）

部分有份參與罷工YouTubers：

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繼香港戲劇協會、香港演藝學院校友會、香港舞台技術及設計人員協會、中英劇團、香港話劇團、香港中樂團等陸續響應號召後，香港YouTuber界發出聯署聲明，表明將於下周一參與8.5罷工，聲明中指由於「香港病情嚴重」，當日他們將放下工作，其中近日多次就反《逃犯條例》發聲的大J指，「當日我自己唔會開工，我嘅員工亦都唔需要幫我做嘢，希望睇到呢個貼文嘅觀眾，亦都會一齊支持參與呢個行動」。

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而其他響應罷工的YouTuber包括達哥、EG、波仔、屎萊姆、「小花」譚杏藍、Rose Ma、薑檸樂、小美、專頁「Whizoo」、「喱騷」、「Pomato小薯茄」、「啱Channel」、「我睇咗啲乜嘢」等44個單位。

當中大J表示下周一（5日）將罷工，其員工亦不會工作，希望大家一起參與行動。（大J FB專頁截圖）

自反《逃犯條例》修訂示威活動開始後，大J已多次製作時事議題影片，亦發文呼籲YouTuber同行利用影響力「去做啲嘢」，不少網民大讚他敢言肯發聲。日前大J更在fb專頁發文表示，決定將自家製T恤放在港鐵站送給「有需要的人」，「下次邊度有好多人做完運動流晒汗，返屋企之前要換衫嘅，我會將呢啲T-shirt放喺就近嘅地鐵站，大家隨便取用。你鍾意換衫又得，抹汗又得隨便你」。有網民擔心YouTuber表態後會被封殺，影響前途和收入，但大J卻說「錢無咗可以再搵過」，但年輕人的付出則不能用錢來衡量。

（綜合）