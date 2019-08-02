戴蘊慧斥示威者如「喪屍群」　極速刪帖拒收PM　網民發現曾反修例

反《逃犯條例》修訂風波持續，近2個月來本港發生多次遊行示威及嚴重警民衝突，已故著名聲樂老師戴思聰的女兒，曾於婚後移居新加坡、其後離婚回流香港的前歌手戴蘊慧亦留意事態發展，她今日在facebook專頁發帖怒斥示威者是「喪屍群」、「危害香港的小丑」，批評他們「無能無腦無上進心」，到處聯群結隊，蒙面喧嘩鬧市搞破壞。戴蘊慧事後極速刪PO，其後更拒留網民私訊，但網民卻發現，她早前曾發文撐反修例，表示「逃犯條例修訂成功就會奪走大家嘅言論自由」，網民紛紛炮轟她「牆頭草」轉換立場。

前歌手戴蘊慧日前在fb發文，斥示威者是「喪屍群」搞亂香港。（戴蘊慧fb圖片）

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現年50歲的前歌手戴蘊慧，是經典兒歌《我係小忌廉》的主唱者，她今日在fb專頁發文坦言自己處之淡然，雖然很想離開香港，「但我愛我生長的地方，為什麼我要妥協？」，已屆半百的她指自己經歷過港英時期，一直相安無事，甚至不覺得97年中共接管香港後有任何不妥，「依然繁榮」，認為物價高漲、樓價急升是高端城市的必然現象，「凡事不能兩全其美，腐朽必會被淘汰」。相反，有能力有智慧的市民，會更加力爭上游，趕得上大都市高消費的水平，共享太平盛世。

戴蘊慧又指示威者是危害香港的小丑，「究竟你們（企）圖的是什麼？要再玩到甚麼時候才清醒？」（戴蘊慧fb截圖）

提到最近的示威遊行，她直斥示威者是「喪屍群」，「無能無腦無上進心，只想索取拒絕付出」，認為他們人云亦云，到處聯群結隊，蒙面喧嘩鬧市搞破壞，「全無判斷是非的本能，就把自己當英雄，無法無天搗亂香港，令香港陷入經濟危機」，亦不滿他們周街貼標語，影響市容，「最賤是稱說自己手無寸鐵，真是貽笑大方！」。她批評示威者的低水平破壞，已令有能力的人士考慮移民，「這班危害香港的小丑，究竟你們圖的是什麼？要再玩到甚麼時候才清醒？」。

近日大量年輕人投入反修例示威活動，不時在警民衝突中被催淚煙包圍，當中亦有人被捕。（資料圖片）

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帖文隨即引起網民熱議和截圖瘋傳，不少人笑指「而我不知戴蘊慧是誰」，認為她只想刷存在感。戴蘊慧其後極速刪除帖文，甚至停止私訊功能，令網民不能向她表達意見。不過，有眼利網民發現，戴蘊慧早前曾發文撐反修例，表示「逃犯條例修訂成功就會奪走大家嘅言論自由」，如今卻以狠毒言詞斥責示威者，令網民炮轟她「牆頭草」。

網民稱「而我不知戴蘊慧是誰」，其實她最為人熟知的身份是「戴思聰個女」，

早在15歲參加第三屆新秀歌唱大賽，但一直星路平平，曾在華星唱片出過數首單曲，代表是經典兒歌《我係小忌廉》。其後在1991年下嫁新加坡華僑謝順來及移居新加坡，先後誕下兩名兒子，並於1997年離婚，戴蘊慧亦回流香港，並在2014年榮升祖母。