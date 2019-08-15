【香港道路探索】舊路牌「監獄體」點認？　人手鎅字有「喇叭口」

香港路牌是由在囚人士製作，過去未有電腦之前用人手鎅字，令每一個路牌都是獨一無二，而這種字型被命名為「監獄體」。 道路研究社社長邱益彰和吳灝民在新書《香港道路探索──路牌標誌x交通設計》分享對監獄體的認識，他們說監獄體不能單憑路牌的新舊程度去分辨，最準確的方法還是要細看路牌上的字型，例如留意有沒有「喇叭口」，字體的粗幼結構等。除了中文字之外，監獄體更連英文字都有特別之處，字體與一般使用的Transport有不同之處，個別的不對稱感覺成為監獄體特色之一。

《香港道路探索──路牌標誌x交通設計》的作者邱益彰將於8月21日進行講座，與讀者分享有關此書的其他智識。（facebook專頁「非凡出版」圖片）

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以下是《香港道路研究》的內容節錄：

5.2 常規監獄體

文：邱益彰、吳灝民

自監獄體再現計劃啟動以來，我們不時收到讀者來訊，向我們提供監獄體位置。除此以外，亦有不少讀者問到，究竟如何分辨監獄體和電腦字型；或又是問，是不是看起來殘舊就是監獄體路牌。路牌簇新與殘舊，取決於位置和保養程度，不能單靠路牌新舊判斷。監獄體造型獨特，充滿個性，我們可以透過造型來辨認監獄體；除了因為是由人手𠝹字而成，獨一無二之外，字型亦同時包含不少古典美。監獄體可按其特性分成幾類，本文主要介紹「常規監獄體」，即監獄體再現計劃所製作的監獄體電腦字型。

印刷字粒遺留造型：喇叭口

監獄體在筆劃造型方面，整個觀感較為尖鋒銳利。監獄體的筆劃均採用「喇叭口」，而且比一般有喇叭口的黑體大。喇叭口可以使筆劃末端更醒目，令字體容易辨認。所謂喇叭口，其實是來自鉛字印刷的黑體鉛字字粒，受限於當時之技術，印刷出來的筆劃會收縮；為了解決此問題，製作鉛字粒時刻意在筆劃開端放大，形成喇叭形狀。

不過辨認監獄體不能單靠喇叭口造型，因為有部分監獄體完全沒有喇叭口。即使監獄體的喇叭口基本上都是從鉛字複製過來的，由於鉛字和監獄體製作工序不一樣，鉛字是雕刻而成，監獄體主要是利用𠝹刀𠝹出的貼紙作字嘜印模製作而成。故此，部分監獄體的喇叭口並不明顯，甚至不存在。其中或受手工技術所限，過於細小的字無需造出喇叭口作裝飾。

【香港道路探索#監獄體】監獄體的文字筆劃設計上有喇叭口，而全真粗黑就沒有。（非凡出版提供）

粗幼一家親

現時流行的電腦字型，風格比較一致，不談甚麼結構、中宮，但至少字的粗幼統一。所謂粗幼，字體設計用語稱為「字重」，例如粗幼比例分作 Regular及Bold 等。文章可使用不同字重表達特定意思，例如粗體就是強調字眼。只要大家走在街上時，多留意路牌，或會發覺每塊路牌上的監獄體字重都有分別。甚至同一段文字上都會粗幼不同，這些粗幼並不是要強調某內容，只是手工製作成品不一的緣故。

監獄體的筆劃通常比較粗，適合用作標題字或大型標示。而結構簡單的字筆劃會較粗，反之結構較複雜的字筆劃會較幼。而其粗幼之對比度比其他字體為大。現代社會大家看慣了電腦字型，當一段文字體粗幼不一時，看上去或會有點不習慣；然而，粗幼不一，似乎更能顯出舊年代的風味。

最後在結構方面，監獄體一般來說中宮較緊湊，視覺中心亦一般較高，而監獄體的結構配合其偏大的喇叭口，是造成其懷舊感的主要元素。

【香港道路探索#監獄體】監獄體視覺中心較高，且高度不一。全真粗黑視覺中心較低，完全一致。（非凡出版提供）

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英文字體配搭

英國路牌 Transport 字體，亦約於七十年代引進香港，故此絕大部分的監獄體路牌均是配搭 Transport 字體。監獄體全人手製作，多多少少都能從觀感上分辨；歪歪斜斜、粗幼不分都是元素之一。但由於英文 Transport 字體有全套標準予以跟隨，整體而言英文部分較為整齊。

然而凡事總有例外，例如監獄體路牌上的「S」看起來就有一點彆扭。Wing Shun Street 中的「S」顯然比其他字母粗，而且重心稍為偏向右邊。製作彎曲的綫條本來就不簡單，要利用𠝹刀𠝹出就更難以掌握，錯有錯着，這種怪怪的感覺也成為了監獄體特色之一。

【香港道路探索#監獄體】（圖左）監獄體「S」字比其他字母粗，重心稍偏向右邊。（非凡出版提供）

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書名：《香港道路探索──路牌標誌x交通設計》，作者：邱益彰。（非凡出版提供）

作者：邱益彰

道路硏究社社長、監獄體再現計劃發起人。喜愛硏究範疇由交通規劃到道路設計，以至交通標誌及路牌字體設計，樂於發掘不同事物背後的故事和意義；秉持「道路事，話你知」精神，為大眾提供道路資訊及知識，致力硏究香港道路設計及其改善計劃，並多次獲媒體節目邀請及報道，在此領域極具人氣，文章散見於香港01等媒體。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。