【香港道路探索】路牌演變有原因　梅培理標準、禾貝斯標準係咩？

有道路自然有路牌，香港的路牌發展至今已有相當長的歷史。道路研究社社長邱益彰在新書《香港道路探索──路牌標誌x交通設計》中分享香港路牌的變化，指早期的路牌已經無法考究，只可以從歷史相片中知道早在40年代，香港已經有英國梅培理標準的路牌，其後政府於70年代起採用新的禾貝斯標準。 原來香港曾被戲謔是「標誌森林」，最主要原因是梅培里標準所制訂的標誌非常累贅及體積過大，而禾貝斯標準則只保留圖形，貼合現代道路的使用需求。如會兩個標準的路牌來比較，就會發現除了圖案簡化了，部分連用字都有不同，例如印有「停 STOP」的路牌在，過去曾的英文字是HALT。

《香港道路探索──路牌標誌x交通設計》的作者邱益彰將於8月21日進行講座，與讀者分享有關此書的其他智識。（facebook專頁「非凡出版」圖片）

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以下是《香港道路研究》的內容節錄：

2.3路牌演變史

香港路牌與交通標誌主要分為兩個時期，分別是梅培理標準時期和禾貝斯標準時期。港府在一九七四年開始逐漸改用禾貝斯標準，直至一九八四年全面淘汰梅培理標準。

梅培理標準

目前無法考證早期香港路牌歷史，只能夠從歷史照片得知，香港早於四十年代經已採用梅培理標準。二戰期間日本入侵香港，其中從《每日新聞》拍攝到日軍渡過深圳河時的照片中發現，橋邊有一塊三角形警告標誌，與梅培理標準相若。

當英國分別在一九五八年和一九六三年推出《艾國林報告》和《禾貝斯報告》及所進行一連串交通標誌改革之時，香港只引入了禾貝斯標準的方向指示牌和 Transport 字體，而其他交通標誌仍然維持採用梅培理標準

1941年出現的梅培理標準警告標誌。（非凡出版提供）

香港碩果僅存的梅培理標準標誌。（非凡出版提供，Pak Hin Law攝）

禾貝斯標準

隨着舊式交通標誌未能應付日益繁忙的交通情況，舊有全文字的交通標誌亦顯得不合時宜，香港工務司署在一九七三年首度提出改革交通標誌，與國際統一道路標誌標準看齊。當局所建議的新交通標誌主要參照禾貝斯標準，特點是以簡單圖案取代文字，使人一目了然。在六、七十年代，香港街頭豎立一堆交通標誌，曾被謔稱為「標誌森林」，而新標準整合不少交通標誌。

新式交通標誌自一九七四年開始陸續推出，並最先於中區和尖沙咀試行。首批推出包括「停」（Stop）、「讓」（Give Way）兩款指令標誌，取代舊有「停」（Halt）、「慢車－大路在前」（Slow - Major Road Ahead）。並每隔一段時間推出五種不同交通標誌，免得市民對大量新標誌無所適從。

直至一九八四年，當局修訂《道路交通條例》並推出最後一批共六十六種的新標誌，全面進入大家熟悉的禾貝斯標準時期。

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【香港道路探索#路牌演化】在梅培理標準之中，「停」路牌的英文是HALT。（非凡出版提供）

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警告標誌的變遷

香港過往被戲謔為「標誌森林」，最主要原因是梅培里標準所制訂的標誌非常累贅，一個指令往往被分成兩塊或以上的標誌。例如警告標誌是一個紅色三角形，再加一個白色資訊方塊，資訊同時有中、英文及圖案；雖然詳細易明，但體積太大卻會阻礙視綫。禾貝斯標準將兩塊合成一個路牌，並縮細尺寸，資訊則只保留圖案。

指令標誌的變遷

部分梅培理標誌將中英文分成兩塊路牌，從後頁可見，圓形路牌標上英語指令，再於下面加上中文翻譯輔助；例如「不准駛入」及「單程路」的設計較為複雜，禾貝斯將其簡化成圖案或簡單文字，且將指令標誌統一成圓形。大部分梅培理標誌設計均以文字為主，只有小部分加上圖案。例如梅培理的「不准轉左」標誌只是印上文字，而禾貝斯標準則只有一個簡單箭咀。值得一提的是，香港在一九七三年引進禾貝斯標準之時，沒有跟隨英式箭咀的設計，反而加以修改，直至一九八七年才正式改回英式箭咀。

【香港道路探索#路牌演化】路牌演變的時間表。（非凡出版提供）

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書名：《香港道路探索──路牌標誌x交通設計》，作者：邱益彰。（非凡出版提供）

作者：邱益彰

道路硏究社社長、監獄體再現計劃發起人。喜愛硏究範疇由交通規劃到道路設計，以至交通標誌及路牌字體設計，樂於發掘不同事物背後的故事和意義；秉持「道路事，話你知」精神，為大眾提供道路資訊及知識，致力硏究香港道路設計及其改善計劃，並多次獲媒體節目邀請及報道，在此領域極具人氣，文章散見於香港01等媒體。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。