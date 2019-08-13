重達173磅　一小級樓梯爬足20分鐘　超肥金毛險被安樂死

美國金毛尋回犬「卡伊」（Kai）的體重一度重達173磅（約78公斤），行動不便之餘還嚴重影響健康，女主人赫吉（Pam Heggie）表示，卡伊曾被前主人帶去接受安樂死，幸好被獸醫阻止，同時聯絡拯救動物組織，牠才得以保住性命。在赫吉的照顧下，卡伊成功在一年內減去100磅（約45公斤），重拾奔跑樂趣。

赫吉表示，雖然不太了解卡伊的過去，但清楚知道牠確實需要幫忙，「獸醫當日告訴我，卡伊是他所見過最胖的寵物，而我們要做的是盡力幫助牠」。

赫吉稱，首次把卡伊帶回家時，單是爬上家前門的一小級樓梯，卡伊就花了足足20分鐘。赫吉隨即幫助卡伊減肥，每日帶牠散步三次，同時嚴格控制飲食，加上透過水療來強化牠的後腿力量，「當時每走5至10級樓梯，牠就開始喘氣並必須躺下，但情況後來逐漸有了改善，牠甚至開始走去探望鄰居。」

+ 2

新主人：感覺像養育小孩般

赫吉表示，卡伊可一直走到街尾而不再喘氣，還樂意到公園跑步，「這實在難以想像，就像養育小孩子般，當看到其成長，感覺太奇妙了！我看着卡伊，回想起牠的情況曾有多差，如今牠已是一隻正常狗狗，能做出一般狗狗都能做的事」。

赫吉稱：「卡伊每日都會給我驚喜，牠一直都表現得很快樂。牠會展示如何在一日內完成一件大事，絕不會為了昨天或明天的事而憂心，只會專注在今日要完成的事，且做得很好，在其身上可謂獲益良多」。