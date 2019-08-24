【香港之路】組人鏈尷尬又溫馨　A0男差一步拖到女仔手　點知…

昨晚有市民發起「香港之路」（The Hong Kong Way）活動，一個牽一個，陌生人手拖手築成60公里人鏈，表達一直堅持的「五大訴求」。在仲夏夜牽手，尷尬中帶點溫馨，不少網民在活動完結後分享當中趣怪經歷，有「A0毒毒」差點可以嘗到拖女仔手滋味，卻被對方的高大靚仔男友一手搶走，毒毒心裏叫慘但嘴仔不說，唯有大叫「一齊為香港加油！」；又有人稱拖手途中，旁邊市民拿出零食喉糖熱心問其他人有否需要，「佢哋話要傳到柴灣」。

昨晚有市民發起「香港之路」活動，一個牽一個，陌生人手拉手築成人鏈。（資料圖片）

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食彈不怕，落雨也不怕，拖手卻考起一眾示威者。活動開始前，有人在連登討論區提議「拖手尷尬解決大法」，指組人鏈時可否分開男女拖手，中間以情侶來連着，免得單身巴絲打尷尬，非常貼心。

有連登網民昨晚（23日）則以「今日終於嘗試到拖女仔手係咩感覺」為題發文，指在「香港之路」活動中，遇到一位長髮、樣子不錯的女生，當他站在路上不知如何加入時，對方竟主動邀請他站在中間，「當要拖手一刻，我心跳應該史無前例咁高」。但當樓主伸手準備參與這歷史時刻時，一個高大靚仔出現並一手拖住女生，禮貌地表示自己是其男朋友，「你介唔介意我拖你」。

↓↓↓ A0男拖手仔奇遇 ↓↓↓

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樓主指自己當然感到憤怒，但看到女生微笑，只好回答「好！一齊為香港加油」，然後就「捉住情敵的手過咗大半個鐘」，他其後補充指情敵「仲勁多手汗」，又指活動結束後就看着他倆手拖手離去。帖文引起一眾巴打共鳴，有人指「咁大個人剩係ocamp拖過組媽」，昨日終於一嘗所願，另有網民稱自己未能成功跟女仔拖手，「算啦！為咗香港！」

有市民亦指，在西環組人鏈期間，旁邊拖着手的陌生人突然稱背囊有腸仔零食，遂詢問其他人肚餓與否，更笑稱「傳條腸仔去柴灣」，場面爆笑又溫馨。