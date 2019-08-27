【創意家教】醒目媽設家務職位畀仔女　有人工有獎勵學理財

如何教育子女絕對是家長一生必學課題，特別在訓練自理能力確實「頭痕」。有媽媽就自創妙法讓子女主動做家務，就是把家中的大小事都設立職位，讓小朋友選擇應徵，工作完成後更有薪金及增加信用等級積分。媽媽解釋方法不但讓小朋友明白「有付出才有收獲」的道理，最重要是令他們能夠獨立，是一舉兩得的做法。

Shaketha自創妙法讓子女主動做家務，就是把家中的大小事都設立職位，讓小朋友選擇應徵，工作完成後更有薪金及增加信用等級積分。（「Shaketha Marion McGregor」fb圖片）

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媽媽Shaketha Marion McGregor與3位子女於美國佐治亞州居住，她發現子女常向自己索取零用錢，感覺變成了像ATM提款機一樣，對賺取金錢的概念並未足夠，而且不想他們誤以為可以「飯來張手」，所以決定在家中設立「家務公司」，讓小朋友應徵不同工作並賺取零用錢。

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Shaketha解釋，通常會開放3種比較容易的家務工種，例如負責廚房清潔的「經理」、負責洗衣的「主管」，更有管理家中整潔度的「組長」。她指每位小朋友都會有各自的崗位，而且想要成功得到工作，就必先填寫應徵表格，之後上班時亦需戴着員工證，方便媽媽辨識，猶如在真正的公司上班一樣。

不過小朋友並非每次「有工開」，Shaketha表示曾拒絕兒子Jahkeem的應徵申請，於是出封正式通知書，笑言打字的時候曾心痛了一陣子。

她續指，當小朋友完成工作，就會向他們支付薪金，更會增加信用等級積分。她又解釋不但可讓3位小朋友主動做家務，而且更讓他們好好學習真正的理財之道。

不少網民表示Shaketha的教育方法非常有智慧，小朋友可在愉快而有趣的環境學習獨立工作，有網民更表示Shaketha的價值觀灌輸對小朋友成長有很大幫助。

（boredpanda、英國都市報）