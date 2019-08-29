低胸短裙女現身學校飯堂幫忙捱轟　網民：青春期學生哪經得起這個

在學校飯堂添飯加菜的員工，多數是一些中年阿姨，但換成是打扮性感的年輕女子，校內校外又有何反應呢？日前，內地熱傳一段影片，見到一名穿着低胸連身短裙的女子在為學生裝飯，引來網民熱議，雖然不少人覺得低胸裝沒有問題，但仍是有不少留言批評她的衣着「不檢點」、「不符合衛生要求」等。網上傳言迫出「本尊」回應，這名女子解釋食堂檔口是男友爸爸開的，因新店開張手忙腳亂，怕學生要等才幫忙裝飯，沒有細想衣着問題。雖然女子已作解釋，但仍有人質疑她到學校穿成這樣是「想紅」，令一些網民慨嘆：「看完評論我覺得中國女性要實現穿衣自由至少還得50年。」

內地網上流傳一名穿低胸連身短裙女子為學生裝飯，引來熱議。（微博影片截圖）

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在微博上流傳的影片中，拍到西安一間高校的食堂，其中一個檔口站着一個與檔口格格不入的長髮女子在為學生裝飯，她穿上一件粉紫色低胸連身短褲，貼身程度非常凸顯其修長身材，與大家印象中的飯堂阿姨截然不同。有些人認為學生們大飽眼福，但不少人批評女子「將不良風氣帶入校園」，認為她的衣着不檢點，「學生都在青春期，哪兒經得起這個」。

裝飯的女子解釋，店是男友爸爸開的，當天只是剛好去幫忙，沒有顧及衣着。（微博圖片）

面對質疑，片中的王女子接受內地傳媒訪問時解釋，店是男友的爸爸開的，當天是頭一天開業，剛好她和男友不用上班，就過去幫忙。因為該校舍是重建的，很多東西都沒有準備好，就連飯堂的檔中也只是每檔配給兩套工作服，工作服都被廚師穿上了。因為她是臨時去幫忙的，根本沒有想到要換衣服，而且現場也沒有衣服可以換。

事發時是5點半左右，她已經打算離開，但剛好有一班學生軍訓完前去吃飯，原本負責裝飯的阿姨還未上班，男友前段時間弄傷了手，又不想男友爸爸勞碌，才主動去幫忙，沒有顧慮自己的衣着，只是怕學生要等。她並不是經常前住，未料裝飯一幕被人放上網傳了開去。

雖然王女子作出解釋，但仍是有內地網民批評她衣着不得體，「穿不合時宜的服裝出現在不恰當的場合」，又斥責她的衣着不符合衛生規定，忙都不應該幫。不過，仍有不少網民王女說話，大讚她是個好女友，又質疑在網上不停攻擊她的人，「自己思想髒，就不要揣測別人」。

（微博）