內地時裝設計師chok爆抖音突爆紅　外國網民冧爆：Who is she？

登上時裝周天橋未必即時爆紅,但拍片上載抖音或可隨時衝出國際。近日內地一名帥氣短髮女生在Twitter和Reddit突然爆紅,網民瘋傳她與另一名女生的抖音片段,片中二人猶如時裝騷的模特兒,自信滿滿在街頭行貓步,展示身上的時裝。然而外國網民卻錯重點,肉緊追問「Who is she? Who are they?」,猜測她們是否情侶。

美國媒體Buzzfeed亦注意到這股熱潮,揭開這名帥氣女生的身份,指她為內地時裝設計師羅拉(Loora Wang),片中女生原是羅拉的姊妹,而非女友,粉絲即鬆一口氣大呼放心。