內地時裝設計師chok爆抖音突爆紅　外國網民冧爆：Who is she？

登上時裝周天橋未必即時爆紅，但拍片上載抖音或可隨時衝出國際。近日內地一名帥氣短髮女生在Twitter和Reddit突然爆紅，網民瘋傳她與另一名女生的抖音片段，片中二人猶如時裝騷的模特兒，自信滿滿在街頭行貓步，展示身上的時裝。然而外國網民卻錯重點，肉緊追問「Who is she? Who are they?」，猜測她們是否情侶。 美國媒體Buzzfeed亦注意到這股熱潮，揭開這名帥氣女生的身份，指她為內地時裝設計師羅拉（Loora Wang），片中女生原是羅拉的姊妹，而非女友，粉絲即鬆一口氣大呼放心。

爆紅開遮片逐格睇

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內地設計師羅拉（Loora Wang）來自深圳，入行15年，創立時裝品牌「羅拉密碼」（LOORA PWD），今年三月在深圳時裝周亮相，發布三款秋冬系列女裝，標榜「可帥氣、可優雅、可職業、可奢華、可女王」，讓女生成為百變女王。

羅拉的抖音片突然在Twitter及Reddit被瘋傳，外國網民心急追問「Who is she？」，大讚她帥氣。（Twitter圖片）

羅拉沒料到在抖音上載時尚短片意外「跑出」，更為她帶來全球粉絲。其中一段抖音片中，羅拉與她的妹妹走在街頭，她的妹妹拿起透明雨傘對着鏡頭裝作掃射，羅拉一手搶過雨傘，瀟灑地拋起雨傘再穩穩接着，順勢單手打開雨傘繼續向前走，這個打開雨傘的動作意外迷倒外國網民，片段被火速瘋傳，紛紛大讚她很帥，開傘的動作很有型。

時裝設計師羅拉入行15年，今年三月便在深圳時裝周亮相，發布三款秋冬系列女裝。（網上圖片）

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網民開始關注這名短髮女生的身份，好奇片中二人是否情侶關係，羅拉及後在抖音發布新片，片中的她輕輕搭着女生膊頭，二人望向鏡頭微微一笑，羅拉寫道「她是我的妹妹」。有網民看過片段留言指「我以為她是你的老婆，我可以繼續開心地做我的白日夢了」，亦有網民認為羅拉的公關技巧很成功，走紅後人們都關注她的服裝，笑問Netflix何時以她們姊妹為題材製作影片。

（Buzzfeed）