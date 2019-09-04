「去去，武器走」唔講得　美校禁《哈利波特》　神父：咒語喚邪靈

美國田納西州（Tennessee）聖愛德華天主教學校（St. Edward Catholic School）神父利希爾（Dan Reehill）稱，J.K羅琳的魔法小說《哈利波特》含有「真實的詛咒和咒語」（actual curses and spells），讓讀者有可能會召喚出邪靈，因此建議將《哈利波特》列為禁書；該校的圖書館現已禁止收藏整個《哈利波特》系列小說。

在《哈利波特》出現過的咒語多不勝數，相信不少「哈迷」記憶猶新，其中較為經典的有繳械咒「去去，武器走」（Expelliarmus）使對手的魔法杖脫手；對抗催狂魔的護法咒「疾疾，護法現身」（Expecto Patronum）；三大「不赦咒」之一的索命咒「阿哇呾喀呾啦」（Avada Kedavra）令中咒者即時斃命。

「讀者須冒着把邪靈召喚出來的風險」

利希爾認為，有關咒語會召喚出邪靈，而他亦諮詢過多位美國和羅馬的驅魔人，大多建議將《哈利波特》列禁書，他在一封電郵中說：「這些書（《哈利波特》）中出現的魔法有善亦有惡，但事實上這是一種手段高明的詭計，書中所呈現的詛咒和咒語是『真實的』，讀者須冒着把邪靈召喚出來的風險，這是非常危險的。」

納什維爾（Nashville）天主教轄區負責人哈梅爾（Rebecca Hammel）稱，利希爾有處理學校書籍的最終決定權，但強調此舉並非審查，因為校方並沒有禁止學生在家中閱讀《哈利波特》，「我們只是確保校內的圖書館提供適合的書籍。如果家長容許子女閱讀該小說，我們希望父母會通過信仰去引導子女理解當中的內容。」

事件在網上引起熱議，有人認為利希爾之所以確定書中含有「真實的詛咒和咒語」，代表他曾看過整個小說系列，甚至可能試過釋放「邪靈」；另有留言稱，美國是言論自由的國家，因此禁書並非一個好的處理方法。

《哈利波特》已非首次被列為禁書，例如波蘭今年3月就有三名天主教神父焚燒該小說，有宗教狂熱人士更指小說受邪靈啟發，可能使兒童誤入歧途。