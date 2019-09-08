【保護私隱】fb連咗乜程式？　網民熱傳簡單步驟即check即解除

facebook是本港最熱門的社交平台，活躍用戶達數百萬個，早前有網民發現微信（WeChat）會自動連結fb，惹來個人私隱問題的關注，亦擔心有更多應用程式（App）會自動連接fb。近日不少網民在社交平台分享使用fb心得，介紹指只要幾個簡單步驟，即可查到fb帳戶正與什麼App連結，用戶可以在fb平台一次個解除各式程的連結。

facebook是本港最熱門的社交平台，活躍用戶達數百萬個，不時有人關注私隱問題。（資料圖片）

要查看fb連結了的App，只需要在按入「設定和私隱」＞「設定」＞「應用程式和網站」＞「使用Facebook帳戶登入」，其中「使用中」是正在連接的App，用戶可按進想關閉的App，再按「移除應用程式」＞「移除」即可。

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近日不少網民都對保護私穩非常關注，紛紛留言指「即刻睇下先」、「好重要，要學」、「以後唔好咁懶，咩都授權」、「唔check都唔知原來連咗好多App」。

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