北京電影學院新生合照曝光　被嘲一屋網紅臉　網民：同廠出產嗎？

北京電影學院開學了！被指是內地三大明星工廠之一，高顏值學生雲集，每年北電新生合照都會成為網上熱話。不過今年剛入學的女學生，則被指辨識度不高，特別是一張5位女生的合照，猶如5姊妹般，全都是長長秀髮、水汪汪大眼、差不多尖度的瓜子臉和一樣筆直的鼻樑，不少網民直言「一屋網紅臉，分不清楚誰是誰」，又揶揄：「是同一間醫院出產嗎？」。

5位女生的合照，猶如5姊妹般，全都是長長秀髮、水汪汪大眼，以及差不多尖度的瓜子臉等等。（微博「辛辣大飈姐」圖片）

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今屆北電表演系共有25男、36女新生，其入學大合照近日曝光，隨即成為熱話，只見各新生穿着白色T裇和牛仔褲，還要一副睡眼惺忪的樣子，相貌平平，令人不禁懷疑自己患上「臉盲症」，更稱「一屆不如一屆」。一張5女合照更成為焦點，頭髮顏色相似又是飄逸長髮，一字眉、水汪汪大眼、筆直鼻子、薄薄紅唇，網民笑問「她們找同一個醫生嗎？」。

酷似趙麗穎的新生—吉祥 ↓↓↓

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沈羽潔被指是劉亦菲翻版 ↓↓↓

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著名導演陳凱歌的兒子陳飛宇都在新生之列 ↓↓↓

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同場加映：2018年新生林博洋超似Angelababy ↓↓↓

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不過今屆都有觸目的俊男美女新生，包括被指似劉亦菲的沈羽潔，及與趙麗穎撞樣的吉祥，以及著名導演陳凱歌的星二代兒子陳飛宇。