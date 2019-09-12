做燒炭實驗換取考試及格　中六女生嚴重燒傷　涉事老師：唔關我事

泰國孔敬府（Khon Kaen）17歲中六女學生瓦沙娜（Wasana Larnbut）最近因為物理考試不及格而要見老師，對方表示如果她想獲得及格，就必須在三項選擇中做到其中一項，瓦沙娜選擇了幫忙做燒炭實驗，然而實驗發生嚴重意外，導致她全身嚴重燒傷；事後，涉事老師卻不斷推卸責任，聲稱意外與他無關。

瓦沙娜當日前往教員室見物理老師後，對方給她三個選擇，讓她有機會取得及格成績，第一項是不斷補考直至及格為止，第二項是給老師送禮物，第三項是協助做燒炭實驗。由於瓦沙娜沒有錢，加上學業成績並不理想，因此選擇了幫老師做燒炭實驗。

不過，實驗過程中瓦沙娜沒有防護裝備，以及專人從旁指導，當她將汽油倒入炭爐點火時不慎引火上身，導致全身嚴重燒傷，皮膚潰爛，面容幾乎全毀，被送院治療一星期後才能出院，目前情況穩定。

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不斷卸責 只到醫院探望過一次

從網上照片所見，瓦沙娜全身被紗布包裹，虛弱的她躺在病床上表示，意外發生後一直不敢回校，因為很害怕老師會對她有偏見；涉事的物理老師只到醫院探望過她一次，之後一直避而不見，還不斷推卸責任，甚至聲稱實驗是瓦沙娜自己要求去做，與他無關。

瓦沙娜的31歲哥哥奧蘭（Oran）表示，家人對該名老師的說話感到非常不滿，他在實驗時不但沒有指導瓦沙娜，出事後又推卸責任，因此一定會盡力將他告上法庭；幸好瓦沙娜的醫藥費由校方和醫療保險支付，家人可免陷入經濟困境。