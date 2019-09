德領事館每周一字教「咆哮」抽水　獅子「呀～」配圖字變成有聲Po

近日有網民惡搞藝人肥媽(Maria Cordero)的發言,重新製作成《肥媽有話兒》一曲,令全城網民「呀~」上癮。緊貼香港時事的德國駐港總領事館昨日就在facebook專頁「每周一字」環節教授「咆哮」的德文及發音,配圖放了一隻獅子,背景則佈滿多個「呀」字。網民隨即對號入座,對圖片激讚及瘋傳,笑言「第一次覺得個post有聲」。

德國駐港總領事館最新一個「每周一字」環節教授「咆哮」一字的德文及發音,被網民笑稱是「有聲post」。(fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片)

早前有網民將肥媽今年7月底出席撐警「守護香港」集會時的發言,重新剪輯並加入配樂,製作成《肥媽有話兒》一曲,引起「呀~」的熱潮。德國駐香港總領事館把握機會「抽水」,昨於fb專頁上載最新的每周一字帖文,列出「咆哮」的中英德文串法及發音,例句則為「獅子不停在咆哮着」。

令人會心微笑的是,配圖上除了有一隻正在咆哮的獅子,還有多個「呀」字,彷彿「睇字就聽到聲」,不難聯想到《肥媽有話兒》經典的「呀~」畫面,網民形容「有聲嘅」。

有網民早前將藝人肥媽的發言重新製作成《肥媽有話兒》一曲,令全城網民「呀~」上癮。(電視畫面截圖)

帖文一出即勁吸逾千個讚好,不少網民大讚領事館的抽水功力深厚,笑言「抽水機又再出動」、「有聲嘅喂」、「獅子有話兒?」。亦有網民留言稱,「The first time I could "hear" sound from your post(這是我首次能『聽到』你們的帖文」、「『呀~』應該是全球通用語言」。

