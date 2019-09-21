德領事館每周一字教「咆哮」抽水　獅子「呀～」配圖字變成有聲Po

近日有網民惡搞藝人肥媽（Maria Cordero）的發言，重新製作成《肥媽有話兒》一曲，令全城網民「呀～」上癮。緊貼香港時事的德國駐港總領事館昨日就在facebook專頁「每周一字」環節教授「咆哮」的德文及發音，配圖放了一隻獅子，背景則佈滿多個「呀」字。網民隨即對號入座，對圖片激讚及瘋傳，笑言「第一次覺得個post有聲」。

德國駐港總領事館最新一個「每周一字」環節教授「咆哮」一字的德文及發音，被網民笑稱是「有聲post」。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

早前有網民將肥媽今年7月底出席撐警「守護香港」集會時的發言，重新剪輯並加入配樂，製作成《肥媽有話兒》一曲，引起「呀~」的熱潮。德國駐香港總領事館把握機會「抽水」，昨於fb專頁上載最新的每周一字帖文，列出「咆哮」的中英德文串法及發音，例句則為「獅子不停在咆哮着」。

令人會心微笑的是，配圖上除了有一隻正在咆哮的獅子，還有多個「呀」字，彷彿「睇字就聽到聲」，不難聯想到《肥媽有話兒》經典的「呀~」畫面，網民形容「有聲嘅」。

有網民早前將藝人肥媽的發言重新製作成《肥媽有話兒》一曲，令全城網民「呀～」上癮。（電視畫面截圖）

帖文一出即勁吸逾千個讚好，不少網民大讚領事館的抽水功力深厚，笑言「抽水機又再出動」、「有聲嘅喂」、「獅子有話兒？」。亦有網民留言稱，「The first time I could "hear" sound from your post（這是我首次能『聽到』你們的帖文」、「『呀~』應該是全球通用語言」。

（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」）