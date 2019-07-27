德國領事館每周一字教「和解」　網民：獨立調查委員會德文係乜？

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

《逃犯條例》修訂引發的爭議個多月來愈演愈烈，元朗周日（21日）更發生無差別攻擊市民事件，社會愈見撕裂。一向緊貼時事的德國駐香港總領事館昨於facebook每周一字環節教網民「和解」一字的德文及發音，似是意有所指。不過網民似乎不像平日般激讚領事館「抽到應」，反而紛紛留言感嘆在現時社會情況下，「不如教『企硬』點講」，「『獨立調查委員會』德文係乜？」

德國駐香港總領事館昨於每周一字環節教網民「和解」的德文及發音。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

下載「香港01App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

德國駐香港總領事館昨於fb專頁上載最新的每周一字帖文，以中英德3種語文教導「和解」一詞，但未有如平日的帖文一樣配上造句。本周字詞的配圖亦一改平日的卡通風格，僅以黑白為主的用色，畫出彷似離開黑暗隧道、前往光明出口的過程。

不少網民感嘆「和解」在現時社會狀態已不太可能發生。（資料圖片／張浩維攝）

動物中心開幕切燒豬遭熱議　德領事館抽水教「乳豬」德文獲激讚
【麻疹爆發】德領事館教「麻疹」非抽水　暖心提醒港人要小心
德領事館抽水教「交通工具」　網民：加價但經常壞車德文點講？
德領事館抽水教「負荷過重」德文　暗指醫院逼爆　網民笑唔出

帖文獲逾千名網民讚好及「畀喊喊」，不少人以中文及德文留言，直指「Unmöglich ist die Versöhnung（和解是不可能的）」，「Jetzt ist es zu spät（為時已晚）」，「早一個月學呢個字仲可以，𠵱家唔使啦多謝」。亦有不少人反建議領事館，「和解？不如教『企硬』點講」、「和解已不再可能」、「拒絕和解嘅德文係？」，「『獨立調查委員會』德文係乜？」。

（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」）

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。