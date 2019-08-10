德國領事館PO鐳射光圖教「維修」德文　網民：講緊交通燈定制度？

過去半個月香港發生多次警民衝突，不少港人都慨嘆社會撕裂愈見嚴重。一向貼地、不時諷刺香港時弊的德國駐港領事館，昨（9日）於facebook的「每周一字」環節中，教授「維修」一字的德文及發音，配圖更抵死地用上與鐳射光相似的顏色線條，令人聯想到近日引起熱論的鐳射筆爭議。網民看到「維修」一字都各有聯想，有人指要維修的是懷疑被人刻意破壞的交通燈；亦有人指制度「壞了」，需要市民一同修理。

德國駐港領事館昨於facebook的「每周一字」環節中教授「維修」一字的德文及發音。（fb「German Consulate General Hong Kong」截圖）

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德國駐香港總領事館昨於fb專頁上載最新的每周一字帖文，可見圖中寫着「維修」的中英德3種寫法，例句為「要修理返好佢呀！」亦有中英德3種語言版本，配圖中央有一個警告符號，背景則為多條熒光顏色線，令人一望即聯想到近日備受熱議的鐳射光。

「每周一字」的配圖背景用上與鐳射光相似的顏色線條，令人聯想到近日引起熱論的鐳射筆爭議。（資料圖片）

帖文短短一晚已獲逾820名網民讚好，部分網民留言指「Wie sagt man"置諸死地而後生"？（置諸死地而後生德文怎麼說？）」，「Das ist kaputt（佢壞咗）」，「Sorry, we are repairing HK（對不起，我們正在修理香港）」。亦有網民留言問道，要修理的究竟是疑被破獲了的交通燈，或是社會制度，「政府無視個制度壞咗」。