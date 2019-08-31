德領事館每周一字教「毀滅性的」德文　籲關注亞馬遜森林大火

「地球之肺」巴西亞馬遜雨林近月發生大規模山火，全球都關注山火掀起的生態大災難。一向緊貼時事的德國駐港總領事館昨於facebook專頁的「每周一字」環節教授「毀滅性的」（devastating）一字的德文「verheerend」及發音，例句更直接指出森林大火會帶來「毀滅性的」後果。雖然生字及例句非常應景，但不少網民都沒有心情像平日般讚賞領事館，反而留言呼籲關注環境議題，「亞馬遜森林燒咗，全世界攬炒」。

帖文以中英德3種語文教導「毀滅性的」一字，例句為「森林大火將會帶來毀滅性的後果」，並配上山火圖片。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

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亞馬遜山火：亞馬遜雨林大火持續延燒，圖為8月29日，雨林一片被燒焦的土地。（Reuters）

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德國駐香港總領事館昨於fb專頁上載最新的每周一字帖文，以中英德3種語文教導「毀滅性的」（verheerend）一字，例句為「森林大火將會帶來毀滅性的後果」（The forest fires will bring devasting consequences），並配上山火圖片及標籤「#Amazonas」（亞馬遜），令人一看即聯想到近日備受全球關注的巴西亞馬遜雨林嚴重山火。

不少網民看到帖文都為地球之肺因大規模山火引起的生態大災難感到擔心，紛紛「畀喊喊」示意，同時留言呼籲關注環境保育議題，直指事件與近日香港的社會狀況同樣重要，「亞馬遜森林燒咗，全世界攬炒普選都救唔返，大件事過香港」。

有網民則從帖文得出另類解讀，指領事館本周選擇教導「毀滅性的」德文一字其實暗暗「抽水」，認為「毀滅性的」與俗語「攬炒」意思相近，留言問道：「有無邊幾個德國字嚟形容『攬抄』、『焦土』？」亦有人模仿例句留言指「Die Regierung haben verheerende Folgen（政府造成了毀滅性的後果）」，「引用緊急法例將會帶來毀滅性的後果」。

（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」）