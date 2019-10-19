【東區街道故事】七姊妹道傳說淒慘　寧死不嫁手牽手齊投水自殺？

編按：七姊妹道是北角的主要街道之一，街名來自一個相信很多人都聽過的傳說。歷史中該處海灣有七塊於潮退時才能看得到礁石，形態上一塊比一塊矮小，因而被漁民命名為「七姊妹石」。由於七姊妹石形態上像是七個姊妹手牽手，慢慢就有人「細說」它的來源。 過去一直流傳有七名結義金蘭、自梳不嫁的異姓姊妹，其中三妹因父母強迫出嫁而覺得很為難，皆因她們曾經許下「同年同月同日死」及寧死不嫁的誓詞，最後七人挽手投水自殺，而且死後遺體浮出水面時仍然手牽手。

七姊妹道的傳說不少香港人都知道，可是當年的七姊妹情況如何，卻未必人人知道。（《七姊妹》劇照）

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這個香艷而悲慘的故事結束之後，跟著是一個神話的開始，相傳七姊妹投江（水）自殺之後，大概是七姊妹的「精誠所至」，海濱以前是沒有石頭的，現在忽然多了七塊參差不齊的石頭了，人們於是相互傳述，七姊妹投水之後，化為七塊石頭，精靈不泯，常常閙出神話來。

我們看了這一段故事，便可很清楚地了解到，傳說起源於海邊有七塊參差不齊的礁石，而這礁石被漁民稱為「七姊妹石」，才傳說是因七姊妹投水死後出現的。

七姊妹在很早就因為附近的石礦場石材採盡，及因填海築路而湮沒，至於何時將海灣填平而將七姊妹掩沒於泥土中，因無文獻證明，只好用旁證來推測，估計約在1890年（光緒十六年）左右，已將七姊妹石掩埋於填海泥土之下。

查香港法例舊籍，有1883年（光緒九年）第六號法例，後改為第二號法例，又於1883年（光緒九年）11月3日修正通過，稱為第十八號法例。此法例名為《建築車路條例》，全例共一百四十五條。所謂「車路」，是指有軌車路，因當時還未發明汽車，只有火車及纜車，都是用蒸氣機發動，而以燃燒煤炭為能源的，這條「車路」條例，將全港劃分為六條有軌路線。

馬沅在〈路軌交通之創設〉一文中，記述此六條有軌路線如下：

第一段路線為單軌，長一英里許，自內地段第四七一號，即大佐治街起，經海旁東、灣仔道、大道東，至灣仔街市止。第二段路線為雙軌，銜接第一段路線，經大道東、大道中、大道西，至內地段第二一九路止。第三段路線為單軌。長約半英里，經大道西至海地段第八十一號止。第四段路線為單軌，長約一英里又四分之一，銜接第三段路線，經大道西至內地段第一八七號英人海員會止。第五段路線為單軌，長四英里許，銜接第一段路線內地段四七一號起，經銅鑼灣至筲箕灣地段第七號止。第六段路線，半為單軌半屬雙軌，由陸軍所有地西南界之南，與花園道交界處為起點，向南行陟山，經堅尼地道、梅道、寶雲道及白蘭特順道，至域多利亞山峽第五十三號地段之北為終點。

七姊妹現時是北角的主要街道之一。（Google Maps截圖）

這條1883年（光緒九年）的《建築車路條例》，原是為當時成立「有軌車路公司」而設，該公司計劃築輕便火車，行走全港島北面地區，及建一登山纜車，直通山頂，上引的六條路線，其第六段「車路」，即為登山纜車的車路，其餘五條，就是輕便火車的車路。登山纜車於1888年（光緒十四年）完成，是年5月30日通車，故政府為配合該公司建築路軌計劃，已開始進行簡單的填海和開路工程，其中由銅鑼灣到筲箕灣的道路，已在1888年（光緒十四年）後開始建築，故可推算七姊妹石，是在登山纜車通車之後，填海築路時填去的。

這條1883年（光緒九年）通過的「車路」法例，其中有些街道名稱要詳加說明，才能明瞭當時道路的情況。例如第一段路線的起點為內地段第四七一號，即大佐治街。大佐治街今稱記利佐治街，是英文Great George的略譯，這條街道在怡和街後，即現在大丸百貨公司前面的街道，1883年（光緒九年）時，怡和街還未闢成康莊大道，因為該處有—座石山橫於其間，路軌預算由記利佐治街經高士威道的石堤而築至筲箕灣。

從第五段路線，可知當時英皇道還未築成，但該處已有一條可供馬車及行人使用的小型道路，這條路因為直到筲箕灣，因此整條今稱英皇道的道路，通稱為筲箕灣道。由此可知，1883年（光緒九年）在七姊妹海灣的小路，亦名筲箕灣道，為了要築路軌，便要將道路擴闊，因此將海灣的礁石填去，這是在1890年（光緒十六年）左右填去七姊妹石的原因。

但是有軌車路公司並未照原定計劃鋪築輕便火車路軌，該公司後來放棄市區路軌敷設，改名為纜車公司，到1902年（光緒二十八年），才由電車公司承辦。因當時電力已經發明，電車已在英美開辦，故上述的第一至第五段路軌，就成了初期電車的路軌。其中由銅鑼灣至筲箕灣的一段路軌，初期仍然是單軌行車，故經過七姊妹的一段路仍然是泥土道路，並非像現時那樣廣闊和現代化。

當電車通車之後，交通方便了，七姊妹又因海邊的礁石經已填去，而變成一個宜於游泳的海灣了。

今日北角七姊妹道那一圈，全盛期有七個海浴場。（鄭寶鴻《百年香港華人娛樂》經緯文化出版有限公司）

（以上是《香港東區街道故事》的內容節錄）

書名：《香港東區街道故事》，作者：魯金。（三聯出版社提供）

作者： 魯金

原名梁濤，香港著名報人、作家。七十年代起，以筆名魯金、魯言及夏歷，為報章、雜誌撰稿，同時出版了一系列環繞香港題材的著作，包括地方掌故、民生習俗、街道考源等。由於文字通俗，內容豐富，故廣受讀者歡迎。除寫作外，亦經常進行地區考察，及出席不同學府及團體的講座，對推動香港歷史文化的普及，貢獻良多。

出版社：三聯出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。