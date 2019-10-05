【慎入】單親爸一夜殺5子女　長女被勒死前遺言：爸爸，我愛你！

為人父母當然視孩子是無上至寶，但美國一名單親爸爸卻親手殺死5名子女！案件發生於2014年，南卡羅來納州一名單親爸爸被孩子激怒，罰6歲兒子不斷做運動直至累死，之後再逐一殺死其餘4名子女，並帶着孩子屍體駕車逾一周去棄屍，最終被捕。案件於今年5月判決，被告遭陪審團一致裁定罪成，法官裁定判處死刑。被告透露長女的遺言是「爸爸，我愛你」，案件的情節也令人心寒。日前，外國傳媒接觸到案件陪審團，發現有半數人仍受案情困擾，部分人因出現精神創傷要看心理醫生。

殺死5名小女的單親爸爸Timothy Jones在庭上神情哀傷，時常哭泣。(「The State」影片截圖）

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慘案發生於美國南卡羅來納州的列克星敦（Lexington），37歲的鍾斯（Timothy Jones）作供時聲稱，殺死6歲兒子Nathan是意外，因他發現家中的電掣插座被弄毀，懷疑是Nathan所為，故處罰兒子做俯臥撐及蹲下運動1小時，偶爾會毆打他。

鍾斯形容孩子做得很努力，但慢慢沒有任何反應，他走入房間發現時Nathan已經死亡，逐帶着8歲女兒Merah出去買煙，留其他3名孩子和Nathan屍體在家。鍾斯覺得孩子們是合謀與他作對，所以要殺了他們來保護自己，更認為是「唯一的選擇」。回家後，他首先徒手捏死2個大孩子，即Merah和7歲的Elias，而2歲的Gabriel和1歲的Elaine因為頸子太幼，無法用雙手握緊，故改用皮將他們帶慢慢勒死。

鍾斯行兇後，將孩子的屍體用毯子包起放在汽車後座，再往東南部駕駛超過一周。當局指他跨越了北卡羅來納州、佐治亞州、阿拉巴馬州及密西西比州逾1100公里，途中將孩子屍體用黑色膠袋裝起，埋在阿拉巴馬州附近農村山坡上。不過天網恢恢，鍾斯在密西西比州的酒後駕駛檢查站中，有警員聞到車內有難聞氣味，更發現血及童裝衣服，後來證實他正被通輯，終將他拘捕。

Timothy Jones一晚殺光5名子女，案情令人心寒。(「The State」影片截圖）

鍾斯辯稱因恐懼而沒思考，所以沒有報案自首，自己變成膽小鬼，「開始追逐腦內的聲音」。調查警員曾問他是否知悉殺害子女是違法行為，鍾斯坦言沒有考慮法律，「我知道我會被抓到的，我不是個好罪犯」，雖覺得自己的行為可怕，但沒有考慮自殺，因為不想下地獄，「上帝，對不起孩子們，希望再有一天見到你們，我值得（受罰）的，對不起」。鍾斯在調查期間已經認罪，但經律師提出自己有精神錯亂，可以接受「有罪但患精神病」的裁決。

案情指，鍾斯是一名軟件工程師，與妻子婚姻破裂後獲子女監護權。外媒取得社福部門紀錄，發現他不太適應當單親爸爸，社工3年內對他做了10次家訪，社工發現他與子女的相處有問題，建議他帶子女去迪士尼、海灘及辦生日派對，報告亦說，鍾斯曾「過度懲罰」子女。

鍾斯的前妻、即5名孩子的生母安波（Amber） 出庭作供時稱，鍾斯對於離婚感到震驚，她不想要孩子，而鍾斯對她心懷不滿，將不幸埋怨到她身上。審理期間，鍾斯透過律師提交文件，稱自己有精神錯亂，而獨力照顧子女造成龐大壓力，提出願意認罪，希望可以獲無期徒刑取代死刑，但一名作供的精神科醫生認為鍾斯殺子女時很清醒，沒有妄想狀況。

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案情指，5名孩子很喜歡《反斗奇兵》角色胡迪，Timothy Jones撕毀6歲兒子Nathan最愛的胡迪公仔，想折磨他 。(「The State」影片截圖）

檢察官指，死去的孩子們非常喜歡《反斗奇兵》中的角色胡迪，但鍾斯將胡迪的公仔撕碎，用來刺激最先遇害的Nathan，而他勒死長女Merah時，她最後一句話竟是說：「爸爸，我愛你！」種種恐怖案情令陪審團一致裁定鍾斯謀殺罪成，他於今年5月被判死刑。

事件審理至今已半年，有外國傳媒日前接觸到陪審團，發現18位陪審員（年齡介乎20多至60多歲）中，有9位受案情困擾，例如鍾斯打算切割孩子的身體，並浸入酸液中溶解、警方描述犯人怎樣用皮帶勒死自己的孩子、孩子腐爛屍體照片等，均令陪審員感到恐懼。部分陪審員認為他們受了精神創傷，一些人正接受心理諮詢，至少有一人打算紋身來紀念慘死的孩子。

一名52歲的女陪審員稱，她每晚都想起案情，審案時多次到洗手間哭泣。另一位資深空軍稱，執法人員描述孩子屍體分解時所引起的臭味，令她回想起戰爭經歷，之後一直發噩夢，現正尋求心理醫生的協助。另一名39歲女陪審員表示，雖然在庭上保持鎮定，但回家後見到丈夫還是忍不住痛哭。

孩子的生母不想養孩子，將監護權交給前夫，上庭時哭泣不斷，更一度要暫停。(「The State」影片截圖）

案件審理期間，多名資深警員和記者聽到供詞都忍不住流淚，當陪審團作死刑裁決時，法官更在陪審團房間陪伴大家40分鐘，安撫並感謝他們。

伍佛德學院（Wofford College）的心理學教授Dawn McQuiston稱，陪審團因可懼怕證詞而影響心理健康的現象，稱為secondary trauma（二次創傷），可導致突然哭泣、發噩夢、焦慮及抑鬱等症狀，法院應向陪審團提供心理諮詢，以處理可能出現的後遺症。

（綜合）