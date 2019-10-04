《學是學非》湯博士fb抽水論人體燒傷計算法　網民激讚：又學到嘢

民建聯立法會議員葛珮帆昨日召開記者會，宣佈成立《禁蒙面法推動組》，發言期間曾提及有警員曾被淋腐蝕性液體，導致「超過十成皮膚燒傷」，惹來大批網民表示百思不得其解。 《學是學非》物理系湯博士湯兆昇隨後即於facebook分享「人體燒傷百分比」論，解釋皮膚燒傷以「九則計算法」估算，笑言如果超過十成被燒傷，完全是匪夷所思。網民紛紛留言大讚「太平洋都畀你抽乾」、「又學到嘢，多謝真·博士！」、「個良心都燒咗，所以超過十成」。

《學是學非》湯博士隨後即於facebook分享同事黃博士的「人體燒傷百分比」論，解釋皮膚燒傷以「九則計算法」估算。（fb專頁「湯博士的物理空間」圖片）

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由建制派議員、人大代表及退休紀律部隊人士籌組的《禁蒙面法推動組》，昨日（3日）舉行成立記者會。召集人民建聯立法會議員葛珮帆曾於會上表示，有人以鏹水射警員，「有警員超過十成皮膚燒傷」。

不少網民對其言論感到非常疑惑，表示未能理解其嚴重程度。人稱「湯博士」的香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士，昨晚於個人fb專頁發文為一眾網民解開迷思。

民建聯立法會議員葛珮帆昨日召開記者會，宣佈成立《禁蒙面法推動組》，發言期間曾提及有警員因為被鏹水射身，導致造成「超過十成皮膚燒傷」，惹來大批網民表示百思不得其解。（資料圖片）

湯博士借用同事兼解剖學專家黃博士的「人體燒傷百分比」理論解釋狀況。他指人體皮膚燒傷可用「九則計算法」估算，即是把總皮膚面積化為100% （十成），當中面積包括：整個頭部、左右手、左右腳的前後、胸前、腹部，以及背脊上下，總共11個部分，各佔9%，即是99%的皮膚面積。

而剩下來的1%就是陰部皮膚，加起來就是全身100%的總皮膚面積。另外，手掌皮膚亦僅佔全身表面面積（Total body surface area）的1%。湯博士於文末更「抽水」稱：「超過十成皮膚燒傷係咩嚟？唔讀書唔好㗎，博士是要讀書的，讀書好緊要㗎。」

大批網民紛紛留言大讚湯博士「靚抽」，更直言增進知識，「超過十成應該化灰」、「靈魂都應該燒着咗」、「超過十成，咁第十一成喺邊」、「十成變全熟，係咪乳豬全體」、「諗起下面都燒埋，男人最痛莫過於呢種」、「燒到入肉 well done」、「overcook啲朋友嚟」。

（fb專頁「湯博士的物理空間」）