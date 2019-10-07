磕頭次數=利巿封數　長輩故意分拆　武漢新人磕頭逾百次收2萬人仔

天下間難有不勞而獲之事，就連結婚收長輩利巿，也要付出勞力！湖北武漢有地方規定辦喜事時，新人「收多少封利市就要磕多少個頭」，有長輩更會故意將利市分拆成多封，務求令新人多磕幾個頭。一對新人為了利巿，只好不斷起身跪下磕頭，有新婚夫婦在半小時內磕頭逾百次，令一雙膝頭都又紅又腫，終獲得約2萬元（人民幣，下同）利市錢，事件引起網民熱議。

【磕頭收利市#1】武漢一對新人因為家中習俗，長輩給幾多封利市他們，就要磕幾多個頭。（網上短片截圖）

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這個利市與磕頭次數掛勾的做法在湖北武漢的婚禮上看到，一對新人於拜堂和三叩首之後，就要由家中長輩輪流向他們派當地稱為「改口費」的利市，而新人能收到多少封利市，就要看他們能磕頭多少次。新人家族中本身已有不少長輩，再加上有一些人即使年紀比他們輕，但論資排輩仍高者，亦要向他們派利市，結果往往令新人磕頭磕到完全「抬不起頭」。

新人磕頭磕得那麼辛苦，但未必全因為利市太多，還有是長輩愛「分拆」利巿，例如把1000元分成5封200元，令新人要磕頭5次才可以盡收。在一場婚禮上，一對新人在半小時內磕頭逾百次，不斷跪下再站起，儀式完畢後新娘已經累壞了，直接攤了在梳化。而即使新人跪下時地面有毯子，但新娘的一雙膝頭還是又紅又腫，其閨蜜看更將新郎拉過去，指着說：「看看你老婆的腿都變成這個樣子了。」

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新娘和朋友在房內點算過利市錢之後，確認磕頭的辛酸沒有白費，因至少收到了2萬元利市錢，但記者看到利市錢的照片，發現絕大部分是100元鈔票，但當中還是夾雜了數張10元紙幣。

有網民直言，看錢份上自己絕對不介意磕頭，「有錢拿，我能磕到他哭着求我信不信？」。不過亦有人批評，類似的做法根本就是陋習，是怪風俗，應該要破除。

（網易新聞）

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